¿Indirecta a su ‘ex’? Esta fue la canción que le dedicó Laura Acuña

Laura Acuña ha demostrado que es una mujer que ante la adversidad se crece y se hace cada vez más fuerte, pero pese a todo no deja de tener un corazón sensible con el que deja ver gran parte de sus debilidades.

Y es que si en algo ha tenido múltiples fracasos ha sido en el amor, sobre todo porque siempre ha culminado en finales no tan felices, algunos inciertos y hasta incluso peligrosos, pues su esposo, el reconocido empresario de joyas Rodrigo Kling, de quien se separó inesperadamente tras ser señalado de estar vinculado con el lavado de activos, le han empañado hasta la carrera a esta reconocida presentadora que recientemente publicó un post en el que al parecer le envía unas indirectas a su ex.

En la imagen se ve a una Laura visiblemente conmovida tras escuchar el nuevo tema de Andrés Cepeda y Reik que lleva por nombre ‘Tu despertador’. Éste habla sobre un amor que fue muy profundo y en el que uno de los dos los dio todo por hacer sentir bien a u pareja, pero ésta prefirió buscarse a otra que no tenía la misma entrega.

Laura Acuña estaría recordando el amor que ha dado

Ante esto, se levantaron muchas sospechas sobre si Laura Acuña habría traído a la actualidad recuerdos gratos de su relación con el famoso empresario con quien amplió la familia y con quien en definitiva pasó más tiempo en una relación formal, pero también trae a la mesa la posible situación de infidelidad que pudo ser realmente la causante de la separación entre ellos que no se sabe si será definitiva.

Todo ello, porque una de las estrofas de este tema expresa lo siguiente: “Y si te vas, porque alguien más puede robarte el corazón. Quédate el mío y que palpite por los dos. No hay nadie más, así como yo. Que muera de frío, por darte calor”, pero también hay una estrofa que menciona: “Juraré, que no te llamaré, que no te vuelvo a hablar , que no te buscaré, porque si tú me pides tiempo, todo el tiempo esperaré, a que tú, me mires como ayer, que vuelvas a ser tú y me vuelvas a querer, porque si dije para siempre, para siempre te amaré.

Y a pesar de que ella hace solo hace una felicitación y recomendación sobre el tema que le parece digno de escuchar, hay quienes han llegado a pensar que le llegó directamente al corazón.