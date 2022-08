“Van a descansar de mi por unos días”: Andrea Valdiri anuncia la suspensión de su cuenta

De forma sorpresiva apareció Andrea Valdiri para anunciar algo inesperado y que la tiene muy preocupada a ella y todo el equipo que trabaja en función de siempre mostrar “buen contenido” a través de su cuenta de Instagram.

Y es que según alegó la barranquillera, deberá estar ausente unos días de las redes sociales, pues pudo percibir unos movimientos inusuales que se han generado a través de esa vitrina virtual que ha sido su “empresa” y con la que gana dinero. “Voy a hablar un ratico con ustedes porque saben que soy muy sincera y muy franca porque ustedes saben que yo no necesito desaparecer mi cuenta para ganar polémica sobre eso. Hay gente que lo hace, pero yo no soy así. Simplemente les voy a decir, para que no se vayan a preocupar, he estado viendo una actividad poco usual que se está presentando en mi Instagram”, dijo la también bailarina como inicio de lo que sería su comunicado oficial para sus fieles fans.

A esto le sumó la idea de que no puede permitir que su cuenta desaparezca por lo que no encontró mejor decisión que ponerla en pausa, arreglar el problema técnico que se está presentando y así seguir con ella como normalmente lo ha hecho hasta ahora. “Nosotros aquí les decimos que vamos a poner la cuenta a dormir, en modo avión. Va a descansar de mí y de ustedes por unos días”, dijo entre risas la influencer.

Andrea Valdiri sorprende a sus fans con esta noticia

A criterio de Andrea Valdiri, esto será solo por unos días e incluso tratará de mostrar nuevo contenido en otras cuentas alternas que posee y a través de la que espera drenar todo el estrés que esto le ha generado, sobre todo, porque se trata de su principal fuente de ingreso. “Machi, yo me asusto porque esto son mis ingresos. Yo lo protejo, yo lo cuido, yo lo protejo, mejor dicho”, añadió en el video que se ha vuelto viral.

A esto se le sumaron una gran cantidad de comentarios en apoyo, mientras que predominaban quienes al parecer no les importa que esta “diva de las redes” estará ausente por unos días. “Y eso en qué afecta el precio de la papa”, “No pues qué preocupación”, “Que no se ataquen las feministas y el clan de las Valdiri”, fueron alguna de las reacciones a esta publicación en la que sin duda, hay algo de “show”.