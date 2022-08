¿Ya se le quitó la depresión?: Usuarios critican el costoso regalo de cumpleaños de Yeferson Cossio

Yeferson Cossio sigue dando de qué hablar y no hay quien no sea implacable con sus comentarios a través de las redes sociales, por eso no era de extrañar que ante la llegada de su regalo de cumpleaños, recibiera más de un señalamiento o crítica.

Y es que a pesar de que este generador de contenidos nació un 15 de mayo, no fue sino hasta ahora que obtuvo el obsequio que se dio para celebrar un año más de vida. Este no fue más que otro carro de alta gama que sumará a su colección y con el que ya logró pasear para darle una pequeña muestra de su felicidad a sus seguidores.

Pero, a pesar de que recibió algunas felicitaciones tras la llegada de su McLaren 720s, también hubo quienes no dudaron en cuestionarlo hasta hacer duros comentarios sobre este hecho que fue calificado por algunos como “patético”. Incluso, hubo quienes se preguntaron a dónde se fue la depresión que supuestamente tenía y que reveló que tenía hace tan solo unas semanas. Además, también se preguntaron si ya tenía las maletas para su salida de Colombia, tal y como también había indicado en sus redes.

Yeferson Cossio es criticado por su lujoso regalo de cumpleaños que llegó tarde, pero llegó

“¿Ya se le quitó la depresión?”, “Así sí me quiero sentir vacía”, “Mucho oro mucho Gucci, mucho bolsillo lleno y el corazón vacío”, “Ay mijo con plata carro ..pero te falta Dios para que llenes todos los vacíos que tienes”, “¿No, que se iba ?”, “No pues que estaba muy triste y que se iba?”, fueron los comentarios más recurrentes de algunos haters quienes consideran que sus acciones siempre van en contra de lo que expresa en sus redes sociales.

Y es que también hace tan solo unos pocos días Yeferson había revelado que se encontraba en una de las etapas más duras de su vida, pues estaba completamente deprimido e incluso había tomado la decisión de irse del país para renovarse y tomar un rumbo diferente que le permitiera “oxigenar” y calmar sus ansiedades, así como sus problemas, pero ahora con la llegada de este “juguete” que se suma a su colección de carros de lujo, deja mucho que desear.