Laura Acuña come más que camionero: los pecados que comete en ‘La Voz Kids’ Fotos: Instagram @lauraacunaayala

La presentadora Laura Acuña sigue dando de qué hablar, sobre todo luego de cada emisión de ‘La Voz Kids’ en la que se revelan siempre secretos o se viven situaciones inolvidables entre los participantes, el jurado o ella misma quien con mucho talento y gracia lleva adelante este proyecto tan exitoso en la televisión colombiana.

Por eso, no es de extrañar que más de uno quedara sorprendido al saber que esta chica que aparenta cuidar mucho su figura para lucir siempre en forma y con las medidas perfectas, suele tener ciertos hábitos alimenticios entre los que se encuentran frituras y cualquier tipo de golosina que le provoque en el momento de esta larga transmisión.

Incluso, hubo quienes quedaron impactados al saber que suele llevarse su airfryer y lo deja en su camerino para poder todo tipo de exquisiteces como empanaditas, dedos de queso a su criterio “de forma más saludable”, sin embargo, ese tema no le preocupa, pues aseguró que siempre ha gozado de una silueta “privilegiada” con la que no engorda con nada de lo que come.

Laura Acuña y sus antojos en ‘La Voz Kids’

Durante la reciente edición de ‘La Voz Kids’ , Laura Acuña fue visitada por unas cámaras indiscretas y ahí se pudo apreciar la gran variedad de platos y galguerías de las que ella suele antojarse durante cada programa. Pero, durante el espacio de chimes La Red, la exesposa del empresario de joyas Rodrigo Kling sobre quien recaen fuertes acusaciones que lo vinculan con el lavado de activos y que han empañado de una u otra forma su imagen y carrera; reiteró que siempre suele comer de todo pues nunca ha tenido problemas con su alimentación y sus medidas.

“Soy cero fit. La verdad es que me gustan las galguerías. Me gusta comer plátano con bocadillo y queso, deditos de queso, empanadas, buñuelos con bocadillo, que son una delicia… es la debilidad de todos acá. Hasta me traje un ‘Airfryer’ para el camerino y sé hacer empanaditas, deditos de queso y más cositas, entonces tengo buenos vecinos que cada vez que vienen hay algo para comer o tomar. Siempre hay comida en esta casa, como en la casa de mi mamá que el que llegara tenía comida segura”, dijo Acuña quien ahora estará demostrando su faceta como actriz, pues se conoció que protagonizará el cortometraje ‘El último hombre’ dirigido por Dago García.