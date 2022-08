“Pague impuestos más bien”: se burlan de pastor colombiano por ‘reprender brujería’ en posesión de Petro

El cristianismo en Colombia, al menos el organizado, es sinónimo de violencia, intolerancia y sobre todo, ignorancia. No sólo porque las iglesias más renombradas trataron de meter terror por la victoria de Petro y trataron de manipular a los fieles por votos, sino por aún pensar que lo mágico existe. Ese es el caso de John Milton Rodríguez, que ‘reprendió la brujería’ por la posesión de Gustavo Petro como Presidente.

Esto fue lo que puso el pastor, quien tuvo una infructuosa campaña para ser funcionario público:

Todo acto de brujería y hechicería,queda cancelado en el nombre de Jesús.

Colombia es tierra de paz y bendición. — John Milton Rodríguez (@JohnMiltonR_) August 6, 2022

Hay que recordar que una mujer encontró “elementos de brujería” que resultaron siendo parte de una instalación artística. Y pues el video se hizo viral por la ignorancia tan rampante que tienen algunos creyentes, salidos del Medioevo para justificar sus pensamientos políticos. Y esto también le pasó a Rodríguez, del que se han burlado profusamente.

“Pague impuestos más bien”

Muchos le recordaron a Rodríguez que él, como muchos pastores, recauda mucho, pero eso de contribuirle a la sociedad más bien nada en cuanto a dinero. Y también le están reclamando que el abuso de sustancias puede controlarse si uno pide ayuda.

El niño dios son los papás — Dahiana Rodríguez O. (@dirtydahiana) August 7, 2022

Pero Dios (el verdadero, el creador) como que no lo escucha ! Usted ora, le pide voticos y nada...algo está haciendo mal...quizá protegiendo a un bandido por ser su yerno? — ricardo suarez duran (@suarezduranrica) August 7, 2022

En sabias palabras de su maestro espiritual, mejor ser prudentes y mostrar que por una vez, se puede ser creyente sin perder la razón del todo.