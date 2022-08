“En tu carota”: se burlan de gesto de derrota de Duque al tener que felicitar a Petro por ser ya Presidente

Un gesto vale más que mil palabras y como que Duque, ahora ex presidente nunca lo aprendió. Y cuando se nota el fastidio y la derrota, pues se notan bastante y el hombre ya ni disimuló la sensación que le produce que Gustavo Petro sea presidente de Colombia. Y esto se vio saludándole, justo cuando lo investían (no aún públicamente, como la posesión que tendrá lugar este 7 de agosto).

En tu CAROTA

SEBOSA 😂

Duquecillo ... pic.twitter.com/TeKgDvIcwW — Madame Simone✨ (@MadameSiimone) August 6, 2022

La cara de Duque fue un poema: no disimuló su enorme fastidio, derrota, o el hecho de no resignarse a ya no ser presidente y creer que entretiene a la gente tocando guitarra o en su infumable programa que tuvieron que soportar los colombianos en 2020 (como si no hubiese sido suficiente con la pandemia). Quién sabe. La gente así lo percibió.

Pero pues es el último gran meme que deja una presidencia que aparte de muchos asesinatos a estudiantes y líderes sociales, deja también varios memes por la torpeza comunicativa del mandatario saliente.

“Jajajaja eso si que le habrá sacado la piedra”, “Hasta con la mirada PETRO lo peinó”, son algunos de los comentarios de burla hacia el expresidente, y ahora: la gente tampoco se guardó nada al comentar el contraste entre la enorme sonrisa de Gustavo Petro, a quien Duque derrotó hacía cuatro años.

Ja ja ja 🤣😂 petrosky sos el amo 🤣 — Abad (@Tufik2511) August 6, 2022

El pueblo mirando a la cara a Duque con una pequeña sonrisa de satisfacción — Pedro Botin Vargas (@PedroBotin_V) August 6, 2022

¿Dónde pasó todo?

“La mala jeta de Duque” (si, literalmente así se llama un Tik Tok) se originó cuando Duque le otorgó tres condecoraciones a Gustavo Petro en un acto protocolario. Entre ellas, la Orden Nacional al Mérito. Todo hace parte de una tradición presidencial y se burlaron de la cara de “seriedad” del ex presidente.

Ahora bien: Petro mismo dijo que Duque no fue tan “malo” cuando hablaron, él mismo le ofreció la Espada de Bolívar. Y tiene más significado, pues en los años 80, el M-19, grupo insurgente y político al que pertenecía Petro, robó este artefacto histórico, pero la entregó. Y Duque se la mostró en su diálogo, por lo que Petro alabó su generosidad.