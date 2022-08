¿Y a ella qué le importa? La machista opinión de Laura Barjum sobre las ‘mujeres que muestran tanto’

La famosa creadora de contenido para redes Aida Victoria Merlano, y la exreina y presentadora barranquillera Laura Barjum, se han involucrado en una pelea a traves de las redes sociales, por una “opinión impopular” que dio esta última sobre las mujeres; sin embargo, su ‘opinión’ fue completamente machista e ignorante.

La barranquillera Aida Victoria es una de las ‘influencers’ que suele dar sus opiniones sobre diversos temas a traves de las plataformas digitales, y si bien, no tiene filtro a la hora de decir que piensa, esto la ha llevado a tener encontrones con otras figuras publicas como fue hace unos meses con el venezolano Ricardo Montaner, quien también dio en su momento una opinión no pedida sobre la situación política en Colombia.

Esta vez, refutó dicha ‘opinión impopular’ que dio la ex reina de belleza y presentadora Laura Barjum, quien dijo que ‘los hombres no deberían salir con mujeres que muestran su cuerpo de manera explicita’.

“Un hombre no debe enamorarse de una mujer que muestre su cuerpo en redes sociales”, fue la controversial frase con la que la mujer inició su comentario el video Laura Barjum y porque ella está de acuerdo con este pensamiento retrograda.

“Una cosa es que tú subas una foto tuya en vestido de baño, que te sientes divina, con un vestido de baño divino… (yo he subido 1159 así) Y otra cosa es que tú pongas tu hopirris en primer primerísimo primer plano… o tus ‘bubis’ haciendo aquellos movimientos que ya tú sabes…” fue una de los señalamientos de Barjum. Además, dijo que aunque hay mujeres que se quieren sentir hermosas consigo mismas y sin la aprobación de nadie, también dijo que no se puede negar que hay otras que sí lo hacen por despertar el deseo sexual masculino, como si esto tuviera algo de malo.

Cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que mejor le plazca, y así como a Laura le gusta subir fotos en bikini, las mujeres pueden usar su cuerpo para atraer a un hombre, y esto no debería ser de su incumbencia.

Esta es ‘la opinión impopular’ de la exseñorita Colombia:

Así se despachó Aida Victoria Merlano contra Laura Barjum

Una de las varias personalidades que no estuvo de acuerdo con este comentario machista dado por la ex señorita Colombia, Aida Victoria Merlano, quien hasta se atrevió a decir que esas palabras eran crueles, más, viniendo de una mujer misma.

“Me pareció muy cruel la idea de reforzar que hay mujeres que no merecen ser amadas por algo tan superfluo como esto, no hay mujeres de mayor o menor valor, dejen de reforzar eso, dejemos de atacar a otras mujeres por como deciden vivir su vida (…) Son decisiones que la gente toma pa’ su vida y uno tiene que vivir la vida que a uno le haga feliz, como la gente lo perciba es otro cuento”, aseguró Aida Victoria.

Este es el video Aida Victoria expresando su opinión sobre los comentarios hechos por la exreina:

Criticar a las mujeres por su forma de verse y de mostrarse es del siglo pasado

Estamos en el 2022 y en este punto ya es inaceptable que hayan personas comentando como deben lucir o verse las personas, y mucho peor, el decir que alguien no merece ser amado por mostrar su cuerpo. Todos son libres de disfrutar su cuerpo y mostrarse como mejor les parezca, sin tener que sentirse ‘indignos’ de una pareja por su aspecto o por como luce o deja de lucir.

Muy exseñorita Colombia y todo lo que quiera, pero ya es hora de cambiar ese pensamiento retrogrado. ¿Entonces las trabajadoras sexuales no pueden ser dignas de ser amadas?, ¿quienes ejercen en la industria pornográfica no son merecedores de una pareja? Las cosas no son así, Laura Barjum.