Tratan de ‘bruta’ a congresista Susana Boreal al decirle que sólo fue elegida por joven y bonita

Se supone que siendo uno congresista, debería al menos prepararse, pero si esto no se cumple con los que por años han estado succionando al Estado, menos con los más jóvenes. Aunque a Susana Boreal se le abona que dice que “está aprendiendo”, pero para alguien que gana tanto, al menos debió asesorarse.

Esto, porque desconoce los procedimientos que se deben adelantar al interior de la comisión a la que pertenece. Todo pasó así:

Ella pidió la palabra en una de las comisiones, para decir: “quisiera también adherir y firmar una de las proposiciones del representante Daniel Carvalho”. Todo, para luego aclarar: “No sé cómo es el procedimiento. No qué pena, no sé cómo es el procedimiento para firmar una de las proposiciones de Daniel Carvalho, donde se cita al gobernador, al alcalde, lo que tiene que ver con el Metro de Medellín”.

Claramente la critican por su poca preparación. Sobre todo, cuando han existido por años legisladores que no han tenido ni idea de lo que están haciendo.

“50 SMMLV destinados en asesores de UTL para cada Congresista para que la Representante Susana Boreal no sepa cómo es el procedimiento para firmar una proposición”, “Susana, Usted es CONGRESISTA. Se gana 36 veces más que la mayoría de los colombianos. Es joven. Tuvo cuatro meses y 7 días para prepararse ante el reto que significa ser una mujer de izquierdas elegida (dentro de una lista cerrada) para estar en este Congreso”, Susana Boreal debe respetar a sus electores y ponerse a estudiar la Ley 5 YA! Tuvo 4 MESES para hacerlo. Dicho esto, sí es muy hipócrita que quienes hoy la critican son los mismos que callaron ante las docenas de jugaditas que le hicieron a la oposición en estos 4 años. HIPOCRITAS!” y “Justificar a Susana Boreal es justificar la mediocridad, el congreso debe ser un lugar donde llegue gente que sabe que va a hacer, esto es un circo”.

Y hasta Gustavo Bolívar la defendió. Pero ella reaccionó a la crítica:

“No me da miedo decir que no sé algo y pedir ayuda. Ya bájenle pues, que de ahí nadie sabía cómo se hacía, pero yo soy la única que se atreve a mostrarse humana. P.D. En esa comisión alguien citó a debate de control político a una Ministra que no está posesionada, pero ajá”, expresó.

No faltan las críticas misóginas

La cuestionan fue porque ganó por su apariencia y su popularidad. Hay que recordar que se hizo famosa en el Paro Nacional del año pasado, y porque es linda y joven. O eso también le critican muchos. Y otros han sido más suaves con ella.

“Se imaginan que en lugar de Susana Boreal hubiera sido Miguel Polo Polo? Lo que estarían diciendo. Mi solidaridad con Susana Boreal, es una vergüenza como ridiculizan a una congresista y lideresa por ser joven y mujer”, “La labor de un congresista no es ser experto en técnica legislativa sino representar a sus electores y Susana es una digna representante de jóvenes y artistas lo que estarían diciendo ? Es que mijos, acá el doble rasero es muy grande. El de todos, me incluyo. Tenemos que desaprender mucho”.

Esta cuenta no está para defender de manera ciega a Susana Boreal.



La mayoría de congresistas son re ignorantes y faltos de academia, pero sin duda, a ella, por ser mujer joven y progresista (ni siquiera de izquierda) le van a dar re duro, de manera innecesaria y descarnada. — Jonathan Camargo ✪ (@jonathancongres) August 5, 2022

Susana boreal es una joven estudiante paisa que llegó en lista cerrada por el pacto histórico. La verán preguntado para no equivocarse. Es honesta y jamás la verán robando o haciendo jugaditas sucias en el congreso como esos congresistas puercos y corruptos que uds apoyan. — julyElProgreOriginal (@JulianProgre) August 5, 2022

Como hienas contra Susana Boreal por preguntar cosas que no sabe pero que quiere aprender, pero tan mansos con "Anatolio vote sí". — Sra. Patria (@SraPatria) August 5, 2022

Si bien es necesario que la congresista demuestre ampliamente para qué fue elegida y mejor preparación (así como una reacción a la crítica más prudente), no es necesario atacarla por lo mismo de siempre.