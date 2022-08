Era poco glamoroso: por qué Carmen Villalobos se obligó a cambiarse el nombre

Los inicios de Carmen Villalobos no fueron nada fáciles, pero pese a las adversidades que logró superar, ella ha obtenido la aceptación de un público que la admira, respeta y quiere, ya que siempre se ha mostrado como una mujer disciplinada y que no se deja derrumbar por nada ni nadie.

Sin embargo, en sus inicios, más allá de tener que enfrentar exigentes pruebas de casting, así como papeles con los que pudo no estar conforme y sacó adelante, debió también definir qué era lo mejor para su carrera artística, por lo que se vio en la necesidad de tener que modificar su nombre, a pesar de que lo ama profundamente. Esta decisión la tomó una vez que el director Mario Rivero le comentó que para hacer más fácil el recordarla había que buscar un apodo u otra manera de llamarla, pues Yorley Villalobos (su nombre de pila) no era nada amigable.

Y aunque ella estaba negada a hacer este cambio, no le quedó de otra que aceptar esta tan útil recomendación de este director artístico. “Todos en mi casa me dicen Yorly. Cuando yo empecé a trabajar era Yorley Villalobos, pero la gente nunca se lo aprendió, me decían: ‘Hola, Yerley’, ‘Hola, Yurley’. Por eso Mario me dijo: ‘¿No tienes otro nombre?, es que yo siento que a la gente le cuesta un poco’. Le dije: ‘Carmen’ y él respondió: ‘¡Eso es! Carmen Villalobos’”, contó la actriz en el programa “The Suso’s Show”.

El verdadero nombre de Carmen Villalobos y por qué lo cambió

Yorley del Carmen Villalobos Barrios es el nombre con el que fue bautizada la actriz que hoy por hoy está más que nunca apoyada por sus fans quienes no pierden de vista sus pasos y quienes siempre han estado pendientes de todas sus facetas en las que se reinventa y no para de generar buenas noticias en el ámbito artístico.

Incluso, con esto ella demuestra que la reciente separación con Sebastián Caicedo, ya es parte del pasado, pues ahora más que nunca se muestra muy feliz, renovada y con proyectos que la mantendrán más ocupada que nunca. Y es que a través de su cuenta de Instagram no solo ha mostrado sus cambios de looks, así como la energía con la que está dispuesta a seguir adelante.