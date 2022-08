“Yo también tuve ese rojo guiso”: Usuarios reaccionan al cambio de look de Karol G Fotos: Instagram @karolg

Los fans y haters de Karol G están muy activos en las redes sociales. Y es que ninguno se ha querido quedar por fuera al momento de evaluar o comentar sobre la nueva imagen de la cantante urbana, quien pasó abruptamente de un tono “azul pitufo” a un “rojo sirenita”, que es el calificativo que incluso ella misma se colocó por considerar que tiene similitud con este personaje de Disney.

Incluso, el perfil de su cuenta de Instagram cambió y ahora la imagen de ‘La Sirenita’ quien posee un extenso cabello rojizo muy intenso, es la que la identificará en este nueva etapa personal y profesional. Pero, el público es quien en definitiva aprueba o no estos cambios tan drásticos e inesperados.

Por eso, las redes se colmaron de debates, memes y demás expresiones en las que sí hay quienes están a favor de este nuevo tono, mientras que otros aún lloran todo lo que invirtieron para lograr el inolvidable azul con el que marcó tendencia y con el que hubo chicas que gastaron toda su quincena para lograrlo de forma tan exacta como el que lucía esta estrella de la música.

Reacciones en las redes sobre la melena roja de Karol G

Los comentarios sobre el nuevo look de Karol G han sido muy diversos, pero en las redes predominó la creatividad y sobre todo la sinceridad sobre esta nueva apariencia que si bien la hace ver sexy y renovada, también posee detractores por considerarlo igual de grotesco, de mal gusto o que no le sienta bien porque resulta nuevamente exagerado o que no posee los matices naturales para que se vea completamente bien.

“Agotados los tintes rojos en #españa y #colombia ahora utilicen el método natural LA REMOLACHA”, “Después que todo Orlando se pinto el pelo azul? jajaja LAS VAS A DEJAR CALVAS MI REINA” “Las fans que compraron la peluca azul, ahora toca roja”, “Ahora la Yailin y el Anuel, a prohibir las pelucas rojas”,”Hya unas fans que dicen que ya extrañan el azul y apenas está mostrando el rojo”, “Yo también tuve un rojo guiso y no me funcionó”, “Mi quincena se fue en la pintada de azul”.

Ya nunca me voy a pintar el cabello de rojo ❤️ #KarolG pic.twitter.com/292I2LmqjL — Maravilla (@rockermara) August 2, 2022

Con esto los fans no solo se divirtieron, sino que también hicieron reír a la fiel audiencia de esta estrella urbana que siempre está en el foco de todas las polémicas por sus acciones, pero esta, a su criterio, es una de las más personales, porque con este cambio de look quiere hacer el cierre de un ciclo en el que quiere dejar atrás todo su pasado que le causó dolor.