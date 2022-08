Paola Jara, ‘bichota’ con sus looks, pero ahora la critican por ‘no tener clase’ por su forma de vestir

Paola Jara es de otro mundo en el escenario. Así lo ha mostrado con su espectacular voz y también con sus looks súper poderosos, donde no tiene nada que envidiarles a las divas del pop global. Esto, al combinar corsés, botas statement y accesorios únicos con toda la estética de la música popular. Y si bien es una innovadora, no falta, no, no falta, el que le dice que debería verse “más elegante” y que no tiene “clase” a la hora de vestir.

Esto, porque sencillamente, no usa una prenda que solían vestir más sus antecesoras: los vestidos. Helenita Vargas, por ejemplo, era una especialista en estos vestidos. Lo mismo que Paquita la del Barrio, pero es que ambas vienen de contextos distintos y de épocas donde el vestido de lentejuelas era lo más destacable para usar en el escenario. Incluso Rocío Durcal decía que había que usar este tipo de piezas para encantar al público y darle algo más.

Así, cuando Paola posteó su último look, le llovieron elogios. Esto, en una foto donde se mira a sí misma en el espejo y dice que la principal competencia que tiene es ella misma. Y claro, le dijeron que estaba hermosa, que es única, y poderosa, y todo obedece a la realidad...

Pero alguien le dijo que debería “usar más vestidos, porque siempre usaba lo mismo”. Siendo el vestido, claro, una pieza mucho más formal en ocasiones.

Comentario hecho a Paola Jara

En realidad, que cada quien use lo que quiera

En un género que se ha renovado en cuanto a la moda, es loable ver cómo se pasó de este modelo clásico, tanto en hombres como en mujeres, para pasar a ser referencia en cuanto a aspiracionalidad digital y también en puntos físicos.

Basta ver lo que ha hecho Yeison Jiménez, por ejemplo, con sus blazers o con su marca de gafas, o la misma Paola, con piezas que sus antecesoras ni pensarían en usar. O incluso los chicos del Grupo Firme, para ver cómo la moda también se adaptó a este género y lo ha hecho vanguardista.