Le dicen a Andrea Valdiri que “se ve más vieja” por su nuevo y radical cambio de look

Uno de los pasatiempos que deberían integrar el concepto de colombianidad aparte del tejo, las polas, la rana, el parqués y el chisme, es criticar los cuerpos de otras mujeres de forma horrible. Y esto le acaba de pasar por millonésima vez a Andrea Valdiri, que cambió de look de forma radical. Pero a la gente nada le gusta.

Así, como en la fábula del hombre que terminó yéndose a un precipicio por hacerles caso a todos, cada quien tiene su opinión - no pedida- sobre el look de la influencer barranquillera. Esta se cortó el pelo. También se hizo flequillo e hizo de su tono algo más cobrizo. Todo, combinado con un look absolutamente noventero.

De hecho, se parece a una de las famosas protagonistas de la película “Ni idea”, Amber, que precisamente tenía un look así (y también se vestía en blanco y negro) y antagonizaba con Cher Horowitz, interpretada por Alicia Silverstone.

“Se ve más vieja”

La gente opina donde no debe porque cree que puede hacerlo detrás de una pantalla. Los comentarios frente a la edad, un gran estigma para las mujeres colombianas, son sobre todo, los más comunes en una publicación de una página de chismes que recogió el look de la influenciadora.

“Tiene 31? Pensé que tenía 45″, “Se ve más vieja jejejeje”, son algunos de los comentarios en contra de la apariencia de la influencer, a la que incluso han comparado con su suegra, la mamá de Felipe Saruma, como si eso aplicara.

Por ahora, a la influencer no le importa eso en absoluto: Felipe Saruma le dio “un regalazo”, un millonario bono de viaje para todo el mundo que como siempre, está generando envidias. Todo esto mientras Lowe León exige una prueba de ADN para Adhara y hace hincapié de que siempre estuvo pendiente de ella, incluso antes de su nacimiento.