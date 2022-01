Daniela Ospina se defiende de las críticas: “Seguiré siendo una dama”

Además de ser mujer, madre, hija y empresaria, Daniela Ospina también es una modelo, motivo por el que a través de Instagram tiende a compartir imágenes donde muestra su lado más sensual. Sin embargo, nunca falta la reacción de un usuario que ofrece una opinión desubicada.

Y precisamente eso le ocurrió a la ex pareja de James Rodríguez. Dani Ospina recibió una crítica que decidió exponer en sus historias junto a la respuesta que le dio al internauta.

Daniela Ospina se defiende de los “prejuicios de las redes sociales”

Luego de postear una imagen sencilla donde se le ve sentada dentro de un vehículo, a la modelo le llegó un mensaje que no le gustó para nada, pues asegura que en algunas fotos ella “se exhibe para llamar la atención”.

Esto dijo el usuario del que se reservó la identidad: “Lo linda que te ves así, como una verdadera dama, pero cuando se pone de exhibicionista se ve como una del montón de la farándula, que se empelotan para llamar la atención. Sigue siendo tú la dama, por su hija y mamá que tanto dice amar”.

Daniela Ospina no tardó en reaccionar y junto al comentario respondió: “Los prejuicios de las redes sociales... 1. Seguiré siendo una dama para mi hija y para mi mamá. No me define una simple foto”.

Y seguidamente expresó: “2. El amor por mi mamá es tan infinito desde el día que ella me recibió “empelota” en sus brazos y me llenó de tantos valores y amor”.

La respuesta de Daniela Ospina al desubicado comentario del usuario. Foto: Instagram @daniela_ospina5

La emotiva publicación de Dani Ospina a Salomé para apoyar sus proyectos

La pequeña Salomé, de 8 años, es fruto de la relación que Daniela Ospina tuvo con el futbolista James Rodríguez. Hace algunos años, cuando el mediocampista fue cedido por el Real Madrid al Bayern Münich, la pareja decidió divorciarse porque ella deseaba quedarse en España y él debía mudarse a Alemania.

Pese a la separación, ambos se mantenían unidos en comunicación para favorecer el bienestar y la educación de Salomé.

Daniela Ospina le muestra su apoyo constantemente a su pequeña Salomé. Foto: Instagram @daniela_ospina5

La pequeña saltó a la fama en el año 2020 con sus videos en la plataforma TikTok. Y es que poco a poco sus bailes empezaron a hacerse virales y su mamá también los publicaba en sus redes sociales.

Esto le dio la oportunidad de hacer contenido junto a varias personalidades de la farándula, incluyendo a sus padres. Asimismo, a través de sus redes sociales mostró que se está tomando muy en serio este proceso, por lo que entró a tomar clases profesionales.

Ahora, Daniela Ospina ha realizado una publicación con sus más de 7 millones de seguidores en la que ha dejado claro que admira a su hija. Además, invitó a todos los padres a apoyar a sus hijos sin importar nada, y a dejarles claro que pueden triunfar en la vida.

“¡Motiva y apoya siempre a tus hijos! Diles hoy y siempre que tienen a la familia para caminar de su mano, para decirles que pueden lograrlo y que lo que hacen, lo hacen bien, valorando sus grandes logros... créanme que todo eso, es lo mas importante y valioso para enfrentar el mundo y vencerlo todo”, escribió la modelo colombiana.