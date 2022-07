Resentida twittera le sacó en cara el costo de la pinta de Mafe Carrascal

La posesión del nuevo Congreso de la República ha sido uno de los más controversiales en la historia reciente del país. Con la llegada de un nuevo gobierno, el gabinete del Congreso se ha visto notablemente diferente a comparación de como ha sido en los últimos 20 años.

Un tema que no dejó indiferente a nadie y que incluso dos días después mantiene su vigor, es el de las pintas que varias de los asistentes lucieron para recibir su nueva posesión, y de paso mostrar su completo descontento ante todo lo que envolvió el desaprobado gobierno de Iván Duque, a quien varios han catalogado como el peor de la historia de Colombia.

Para muchos no fue del agrado ver como la diversidad se tomó el recinto del Congreso, y las críticas y opiniones no han parado en redes sociales, donde se han visto elogios, sorpresas, insultos, y dramas con respecto a la forma en la que muchos lucían para este importante acto cívico.

Una de las personas que se ha llevado el mayor numero de criticas ha sido la congresista Mafe Carrascal, quién optó por lucir una impecable pieza de diseño colombiano, y al igual que con su colega Katherine Miranda, el precio de los vestidos que usaban fue puesto en tela de juicio.

El resentido comentario de una cibernauta contra la pinta de Mafe Carrascal

Por medio de la red social de Twitter, una usuaria de la red optó por opinar negativamente del atuendo usado por Carrascal, y se tomó el tiempo de buscar cada una de las piezas que conformaban su look, para sacarle en cara cuanto había costado en su totalidad; esto, con la finalidad de reprocharle sus posturas políticas con respecto a lo que pagó por esta ropa, como si eso tuviera alguna relación con la gestión que la congresista hará durante este nuevo periodo gubernamental.

Mafe Carrascal usó un vestido firmado por la diseñadora colombiana Manuela Álvarez y su marca MAZ, acompañado de un cinturón de la marca Tejidos Chakana, creada por firmantes de paz. Como toque final, y acompañando el movimiento junto a sus colegas congresistas, llevó dos pañoletas atadas en su muñeca en colores verde y morado, representando al feminismo.

Esto es lo que tuvo que decir la mujer sobre la pinta de la funcionaria pública:

El precio promedio de una prenda en la tienda donde Mafe Carrascal compró su vestido. Ella, que quiere representar a las colombianas, se da lujos que el 95% de ellas no pueden darse, pero como lo acompaña con un brazalete que representa la lucha feminista, todo está bien. pic.twitter.com/OglF1uN69D — Daniela S. (@missfbe) July 21, 2022

En los comentarios, no demoraron en reprocharle que en efecto, cada quien es libre de gastar el dinero como mejor le plazca, y que el hecho de que Carrascal use una prenda de determinado valor no es reflejo de su trabajo como funcionaria pública, aprovechando para tildarla de ‘envidiosa’ y ‘resentida’ por sus palabras.

“Si, todo está bien. Lo compró con dinero de ella, no con recursos del Estado. Pobres seres muriendo de física envidia. Además se veía muy hermosa.”, “Ojalá así de juiciosos fiscalizaran de dónde viene o como se gasta la otra gente del gobierno. Pero no, seguimos manteniendo esa lógica de que por defender los derechos de los demás, ellos deben vivir en chancleta y vestido de costal. Fastidiosos.”, entre otros.

Es que la gente de bien quería que usaran un traje Chanel multiusos como el de tu cuñada pic.twitter.com/whQtagY8kN — Pikachu de Colombia Potencia mundial de Vida 🕊️ (@javiersilva0826) July 22, 2022

Ante esto, la propia congresista se tomó el tiempo de responderle a la envidiosa twittera, explicándole las razones del porqué decidió usar la pieza de Manuela Álvarez, resaltando las cualidades de las prendas de esta firma:

“Pago feliz por lo que cuesta y, sobre todo, por lo que VALE: MAZ de la bogotana Manuela Álvarez trabaja con mujeres cabeza de hogar y artesanos/as de distintas regiones, algunos como Tejidos Chakana que son excombatientes. Y uso los colores de las luchas feministas.”

Esta es la respuesta de la congresista ante la critica por el precio de su atuendo:

Pago feliz por lo que cuesta y, sobre todo, por lo que VALE:



MAZ de la bogotana Manuela Álvarez trabaja con mujeres cabeza de hogar y artesanos/as de distintas regiones, algunos como @TejidosChakana que son excombatientes. Y uso los colores de las luchas feministas. https://t.co/rqwvQhLefF — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) July 22, 2022

Se aplaude que los congresistas estén apoyando el talento local

Para quienes no lo saben, MAZ, la marca que la congresista Mafe Carrascal usó para este evento, es una marca sostenible y la constitución de la empresa son mujeres cabeza de familia. Se sabe que su trabajo ha impactado a más de 400 familias repartidas entre poblaciones vulneradas como los artesanos tradicionales y artesanos indígenas, en varias regiones del país, resaltando que su trabajo es único y hecho 100% a mano.