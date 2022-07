Por eso nunca se casó con Piqué: lo que pensaba Shakira sobre la unión libre en 1994

Shakira es una de las mujeres latinas más influyentes de la actualidad, y con su talento y carisma ha conquistado el mundo. Pero, a pesar de ser muy exitosa en muchas áreas, en el amor lo ha dado todo, pero no le ha ido nada bien.

Dos grandes amores ha tenido la de Barranquilla: el argentino Antonio De la Rúa y el español Gerard Piqué. Ambas extensas y sólidas relaciones sentimentales terminaron entre demandas millonarias e infidelidades.

Lo curioso del caso, es que la intérprete de Waka Waka nunca ha querido caminar al altar y la unión libre ha sido un estilo de vida para ella. Y es que ni teniendo dos hijos con Piqué quiso casarse con él. Y este principio para ella lo mantiene desde que tenía 17 años, así lo reveló en una entrevista que está siendo difundida en redes sociales.

Esto es lo que piensa Shakira sobre la unión libre

A través de Twitter, se hizo viral una entrevista que tuvo Shakira cuando apenas su carrera iniciaba, específicamente en el año 1994. En la grabación, la periodista le consulta “eres una mujer muy conservadora… ¿Qué piensas de la unión libre?”.

“Pues no es que sea conservadora, pero tampoco moralista ni nada de esos términos. Yo creo que eso no existe, creo que cada cual debe hacer su vida... los hippies tienen un dicho que dice ‘vete a lo tuyo’”, partió diciendo la reconocida artista.

Además, agregó: “yo simplemente fijo parámetros en mi vida que los quiero seguir porque funciona para mí, más no porque mis papás me lo impongan, porque el colegio de religiosos que estudié me lo imponga, o que la gente o la sociedad me lo imponga sino porque funciona para mí”.

Y para sellar sus palabras, Shakira dijo: “yo creo que eso es lo que debe hacer cada uno y lo importante de este mundo es ser feliz”.

“No quiero que él (Piqué) me vea como la esposa”

Es de recordar que hace un tiempo atrás, cuando todavía era pareja de Gerard Piqué, Shakira y el futbolista estuvieron en el programa estadounidense 60 Minutos. La pareja fue entrevistada por Bill Whitaker y la cantante ofreció detalles sobre por qué no quería casarse con él.

“Ustedes dos están casados, pero no oficialmente casados”, comentó Whitaker para abrir el tema. Inmediatamente, la artista reaccionó y dijo: “No estamos casados. La verdad es que el matrimonio me asusta. No quiero que él me vea como ‘la esposa’”.

«Realmente él me ve como… ‘his girlfriend’ (su novia). Es como amante, suena un poco a una fruta prohibida», confesó mientras Piqué reía a su lado. Sin embargo, no descartó la idea de caminar al altar. «Quiero mantenerlo alerta, quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento», afirmó antes de soltar una carcajada, y obviamente su comportamiento estuvo lejos de ser “adecuado” por lo que la relación terminó en medio de un escándalo mediático.

Y aunque nunca se casaron, tras la ruptura ha sido inevitable un pleito legal: la custodia de sus hijos. La artista desea poder mudarse con ellos a los Estados Unidos y dejar atrás su vida en España. Sin embargo, el futbolista se ha negado a dejar ir a sus hijos, por lo que la famosa le está ofreciendo una jugosa cifra para que ceda.

Del mismo modo, con esa exorbitante suma de dinero el deportista podría solventar la deuda que tiene con Hacienda. Incluso, en su búsqueda de poder iniciar una nueva vida junto a sus hijos, Shakira hasta le ofreció pagarle cinco viajes en clase privada, con alojamiento incluido, para que los visite cuando quiera.