La respuesta de la ex esposa de Alejandro Riaño a quien la criticó por un vestido de baño de menos de $50.000 pesos

Mari Manotas desde siempre ha sido una mujer empoderada, y mantuvo un fuerte matrimonio con el reconocido comediante y actor Alejandro Riaño, el destacado comediante.

Pero ya hace varios meses se hizo público que después de varios años de relación y de que el fruto de su amor dejara tres hijos en común, decidieron dar por terminada la relación, puesto que el amor entre ellos se acabó, pero con hijos encima optaron por quedar como como buenos amigos; dinámica que les ha funcionado bastante bien hasta el momento.

Desde que la empresaria y arquitecta se convirtió en mamá, su vida ha dado un giro de 180 grados, y ha continuado con su trabajo y su vida después de estos sucesos que marcaron su vida.

Pero ahora le han llovido criticas por un simple comentario que la mujer hizo en redes sociales, y por alguna razón, los cibernautas han tomado este comentario para agrandar la situación e irse en contra de ella.

Mari Manotas responde a ataques por decir el precio de un vestido de baño

La mamá de Matilde, Antonio y Agustín optó por compartir en redes sociales el precio que pagó por un vestido de baño, que terminó por ser bastante asequible a comparación de los precios que las celebridades suelen pagar por prendas generalmente, aun así, siempre habrá gente que crique porque sí, porque no y por si acaso, y no dudaron en ofender a la arquitecta de profesión por haber revelado el precio de lo que adquirió. Maria Manotas pagó 35.000 pesos por esta pieza para sumergirse en el agua.

Sin pensar que muchas personas se irían en su contra por algo como esto, la creadora de contenido digital envió una clara reflexión al respecto y se defendió de estas criticas poco relevantes:

“No se, esos “35 mil” no le convencen cuando solo usa bimba y lola y ropa de diseñador…… no se ni tiene sentido”, o “no me gusta que te rías del precio del vestido para alguna de nosotras es lo más caro que podemos usar”, entre varios más

“Todo depende de la persona y no de los objetos que nos rodean, y por favor, no se tomen las cosas personales”, formó parte del mensaje que escribió Mari Manotas.

“Estamos muy mal acostumbrados a pensar que solo lo caro es bueno!!! Porque me lo pongo feliz mostrando que es divino y además baratisimo!!! Hay que dejar de sentirse aludido por la situación que cada quien vive actualmente!!!” terminó con este mensaje su reflexión, la ex esposa de Alejandro Riaño.

Esta es la foto del vestido de baño de Mari Manotas que ha causado revuelo por su precio en redes sociales: