Lowe León deja ‘como un cuero’ a Andrea Valdiri revelando sus chats de WhatsApp

Lowe León ya no está dispuesto a seguir siendo generoso y dar concesiones o ignorar los ataques de Andrea Valdiri. De hecho, está dispuesto, pero muy dispuesto a probar que se ha preocupado por Adhara incluso antes de que ella naciera.

Hace poco, Lowe le agradeció a Andrea que aceptara la prueba de ADN donde este podría determinar si era el padre de la niña: “Gracias por esta maravillosa noticia, Adhara seguirá en su espacio y con su familia, tú sabes que yo no soy un mal hombre”, expresó.

Pero todo cambia

Este volvió a arremeter contra la Valdiri, y sus representantes legales emitieron un comunicado a través de Instagram rechazando las declaraciones de Lowe León.

Y esto fue lo que contestó.

“Tu ego de mujer cegó y violentó por completo el bienestar de un ser inocente. Ahora vienes a hacerte la víctima”, dijo León.

Así, expuso algunas conversaciones que habría tenido con la influencer cuando ella estaba embarazada.

“Aquí te dejó un par de chats de WhatsApp y iMessage que no me había atrevido a revelar, pero que hoy con la justicia de mi lado me siento tranquilo de hacerlo”, dijo este en sus historias.

Y también afirmó que haría uso de sus chats para probar que sí estuvo pendiente de Adhara.

“Tengo guardada toda la evidencia para demostrarle al juez, a mi hija y al mundo entero que jamás me desentendí de mis obligaciones y, que por el contrario, se me violentaron mis derechos y los de un ser inocente”, afirmó.

¿Qué se ve en estas conversaciones?

Ella le habría enviado un ecosonograma de la bebé y le dice que todo está bien. Que debe tomar solamente un medicamento para nivelar la presión.

En otro chat, estas son las palabras de Lowe: “Indistintamente de las cosas entre tú y yo, quiero que sepas que me preocupa el bienestar de mi hijo (…) No me vayas a distanciar de él o ella, por favor”.

Valdiri sólo respondió: “No, tu sabes que yo no soy así”.