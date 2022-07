Vuelve ‘La Voz Kids’: ¿por qué RCN y Caracol presentan los mismos realities todos los años?

Ya está que se acaba “Desafío The Box” y ya se acabó “MasterChef”. Pero RCN y Caracol vuelven a apostarle, como desde hace más de una década, a los mismos realities: ya el último canal va a lanzar La Voz Kids y Senior, que le funcionaron en rating. Pero varios televidentes se hacen la misma pregunta: ¿por qué siempre presentan, todos los años, los mismos realities?

Los creativos de cada canal saben que Colombia ama vivir del pasado, no otra cosa explicaría por qué estos realities tuviesen rating. Pero también se debe a que mucha gente tampoco tiene otra opción de entretenimiento. Esto, a pesar de que el consumo de plataformas se incrementó.

De hecho, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones, (CRC), muestra que tanto las suscripciones a televisión cerrada como a plataformas van a la par. Para 2021 el 29% de los hogares tenían alguna suscripción a una plataforma audiovisual paga. Esto es muy poco comparado con la televisión abierta. Y hay que tener en cuenta que no toda la población tiene acceso ni siquiera a la televisión paga, o ni pensar en Netflix.

Ay no ya es hora de que @CaracolTV cambie de realitys. Otra vez la voz que pereza, Desafio, la voz y otra vez lo mismo? — Sergio Barbosa (@sergiobarbosach) July 13, 2022

Esto hace, precisamente, que la gente no tenga otra opción para entretenerse o para acceder a algo mejor. Así, mientras plataformas como Prime Video innovan en géneros como el de superhéroes o fantasía, con The Boys o El Señor de los Anillos, o Netflix saca hits mundiales, mucha gente apenas se entera de ellos en Colombia o le toca con cuentas compartidas, o no los ha visto. Y otra pues a pesar de verlos, ya está acostumbrada a ver programación ampliamente familiar, ya que el colombiano es un consumidor ampliamente conservador.

¿Falta de creatividad? Pero por supuesto

El año pasado, con el desagradable episodio de la discriminación hacia una concursante trans en “Yo Me Llamo”, se evidenció que evidentemente, la televisión colombiana anda en el pasado y sigue en el pasado y ama mantener a los televidentes retrasados culturalmente por décadas.

Mientras MJ Rodríguez, protagonista de “Pose”, ganaba un Globo de Oro por su interpretación como Blanca, una madre trans que impulsa a sus hijos a cumplir sus sueños, a los productores les parecía muy gracioso examinar a una concursante y exhibirla. Y además, como el rating los sostiene, qué más fácil es irse por la segura, para no innovar jamás en ningún formato y mantener al televidente pegado con las mismas fórmulas.

Nunca veo eso pero debe ser lo mismo que el reality de cocina la repetición de la reperidera — Jorge E Sandoval (@JorgeESandoval4) July 13, 2022

No sé desgaste, desgraciadamente no hay nada que mirar en la TV nacional tradicional, ni los noticieros, por ahí medio se mira Citynoticias entre semana y noticias uno el fin de semana, de resto no hay nada. — Gabriel M (@uniondiez) July 13, 2022

Eso solo indica una cosa. Que el progreso en los canales privados llego a su punto maximo y su capacidad creativa y productiva ha empezado su inclinacion descendente de la curva. Deberiamos ver mas Canal Capital o Señal Colombia, ahi normalmente siempre veo algo nuevo o novedoso. — Andrés Bastidas (@acbastidas) July 13, 2022

Además, en Colombia las máximas discusiones son por problemas minúsculos: amamos hacer tormentas en vasos de agua. Y los realities sí que pueden dar material para esto, a pesar de que la gente finja que no le importan. Y como mejor es “malo conocido” que bueno por conocer, incluso telenovelas como Las Villamizar, excelente en rating, no generan conversación. Porque es preferible hablar de la celebridad y la pelea minúscula de moda.

Sergio Barbosa, ex creador de Estilo RCN, lo preguntó hace poco. Y la gente le respondió lo mismo: irse a plataformas o cambiar de canal. Lastimosamente.