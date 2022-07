Recuerdan que Ramiro Meneses fue el ‘héroe sin capa’ que puso a Isabella en su sitio

Ramiro Meneses resultó siendo el ganador de esta reciente temporada de ‘MasterChef Celebrity’, y la decisión tomada por los tres jurados de la competencia fue aceptada por el público. El reconocido director y actor dio una competencia digna de la final del programa, sobre todo con el plato fuerte y el postre que preparó, que marcaron una notoria diferencia con los de sus contrincantes.

En las redes sociales, la mayoría de televidentes expresaron que por su desempeño, Meneses era quien merecía quedarse con los 200 millones de premio que se llevaba el ganador de la competencia, y los seguidores del concurso celebraron que así fuera.

Lo que mas gracia causa de todo este hecho es que la persona más comentada en Twitter durante la final fue la actriz colombiana Isabella Santiago. La modelo ha sido severamente criticada en redes sociales por los comentarios que dio a lo largo del último capítulo. No tuvo ningún problema en criticar y comentar sobre varias de las preparaciones de los finalistas, pero la forma en la que se expresó frente a las cámaras para dar su opinión disgustó a los televidentes por completo.

Las críticas no han parado en su contra desde la emisión de la primera parte de la final, y como era de esperarse, muchos celebraron la victoria de Ramiro y aprovecharon ‘el papayaso’ de la victoria para continuar las ofensas y las burlas en contra de la actitud de Isabella.

La relación entre ambos participantes fue bastante caótica

Si bien Meneses resultó ganador de esta temporada de ‘MasterChef Celebrity’, cabe resaltar que ambos protagonizaron una fuerte discusión ante las cámaras durante los primeros episodios.

Todo comenzó cuando sostenían un intercambio de ideas sobre si sellar un atún o servirlo al natural. La modelo transgénero opinaba que debía sellarse, pero el también actor pensaba lo contrario.

Al ser capitana del equipo púrpura, Isabella Santiago insistió más de la cuenta y Ramiro Meneses perdió la paciencia al responder: “Entonces, sellémosle el hijuep… atún a ver si se calma”

Después apareció el chef Jorge Rausch y al ver el platillo confirmó que efectivamente debía servirse el atún sin sellarse. Sin embargo, frente al jurado la famosa argumentó que su compañero es quien había dicho que el atún debía sellarse.

Como era de esperarse, Ramiro Meneses reaccionó y comenzó un momento de tensión. “Tiene uno que tener mucho morro en la vida para transformar las cosas a favor. Menos mal están las cámaras”, se defendió el artista.

Isabella Santiago intentó criticar nuevamente al actor, pero este la paró en seco y expresó: “No, no me estás diciendo eso, porque no me has dejado trabajar”. Después añadió: “Pero me acababa de decir todo lo contrario, que el atún tocaba sellarlo. Yo digo las cosas de frente”.

Aunque la modelo mantenía su posición ante la polémica del atún, los televidentes de MasterChef Celebrity tampoco la respaldaron en redes sociales. Rápidamente comenzaron a difundir memes en Twitter, al punto que Isabella Santiago se volvió tendencia.

Rauch en la mitad mientras ramiro y isabella se dicen hasta de que se van a morir #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/PVvExRwMmd — J O H N (@JohnAcostaa_) March 11, 2022

Los cibernautas festejaron la victoria de Ramiro y ‘despedazaron’ a Isabella

Las burlas en contra de la actriz serán para rato, y estas son algunas de las reacciones que ha tenido la ‘humillación’ de Isabella durante la final de ‘MasterChef Celebrity’:

Producción: Muestra la opinión de Isabella

Toda Colombia: #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/TKLsAOQ1YG — syntax error (@_syntax_error_s) July 13, 2022

Esa Isabella criticando a Carlitos por la torta pero si ella hubiera llegado a la final hubiera hecho una arepa de postre jajsjaja#MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/LsR0JSDyn4 — llaverooo (@llaverooo31) July 13, 2022

No sobra aclarar que si hay una critica que se deba hacer en contra de la actriz es por su personalidad, pero jamás se debe usar esto para hacer un sesgo en contra de la comunidad transgénero, o peor aún, que se le ataque y se le ofenda por su identidad de genero, y no por su actitud y su forma de expresarse.