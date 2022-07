“Tira la piedra y esconde la mano”: se burlan de J Balvin por hablar mal de las ‘tiraeras’

J Balvin ni ha tenido el mejor año si se habla de su reputación. El interprete paisa ha protagonizando varias polémicas, mostrando su peor lado y que ha causado que varios se hayan alejado de su circulo o le han reprochado su actitud públicamente.

Desde que se dio su presentación en el Festival Estereopicnic, el publico volteó su apoyo en contra del cantante con su forma tan pésima de llevar a cabo su show. Se le criticó fuertemente en redes sociales al manifestar que J Balvin no estaba cantando, y estaba presentando un pésimo show.

Desde Residente hasta Christian Nodal, cada vez se suman mas voces en la escena musical en contra del cantante J Balvin, y a traves de varias letras de recientes canciones, muchos Lo ha tachado de ‘hipócrita’, ‘mentiroso’, y sus posiciones más fuertes van dirigidos al hecho de que el cantante usa el escudo de la salud mental para cubrir todos los comentarios y discordias que causa.

A esto, se le suman las burlas que ha recibido por sacar una canción en colaboración con el artista urbano emergente, Ryan Castro, y se le acusa ed usar al nuevo reggaetonero para colgarse de su fama, ya que su reputación no se encuentra en su mejor momento.

El cantante dio su opinión en contra de las ‘tiraeras’ entre artistas

A traves de su cuenta personal de Instagram, J Balvin se encontraba haciendo una serie de preguntas y respuestas con sus seguidores, y uno de los cibernautas optó por preguntarle cual era su opinión sobre las llamadas ‘tirareas’, nombre con el que se conocen a las peleas que se dan entre los artistas en el genero urbano y donde suelen insultarse en las letras de sus canciones.

“Harías una tiraera?” fue la pregunta que el usuario de Instagram le hizo al interprete de ‘Nivel de Perreo’, a lo que el respondió que ese no era el tipo de música o de contenido que al le gustaba dar a su público.

“Jamás no es mi vibra, no soy yo, yo vine para elevar la cultura y los que me siguen no les pudo enseñar el odio”, fue la respuesta que el cantante dio, y la que le ha costado bastantes criticas en redes por mantenerse con una actitud ‘tibia’ frente a las polémicas, que el mismo arma, según acusaciones en internet.

Esta es la imagen de la respuesta que dio J Balvin con respecto a su opinión sobre responder a los insultos que le han dado sus colegas por medio de las letras de sus canciones:

Sus detractores no lo bajan de ‘asolapado’

Como era lógico dado el mal momento que se encuentra pasando la carrera de J Balvin, las criticas se han disparado en contra de él, y lo tildan de ‘asolapado’ porque muchos afirman que es el quien enciende el fuego en las polémicas para después ‘hacerse la víctima’ frente a los demás: “Pues es que para hacer una tiradera hay que primero ser compositor y segundo cantar y usted no hace ninguna de las dos entonces obvio que no le gustaría hacer eso”, “Elevar la cultura con esas canciones?”, “Lo que pasa es que como él no escribe necesitaría quién le haga la tiradera, y los que crecimos escuchando el género y la vieja guardia sabemos lo que son las verdaderas tiraderas, este man es un novato en todo”, o también “Más payaso para donde este tipo!! Tan viejo y con tanta pendejada!!!”, entre muchos otros.