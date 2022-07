Vecinos de Isabella Santiago denuncian que está dejando morir de hambre a su gata mientras anda de viaje

Al parecer, lo que se dice de Isabella Santiago en “MasterChef” sí es cierto: es una vecina problemática, pero aún peor, al parecer una maltratadora de animales. Sus vecinos dicen que mientras anda de viaje en Tailandia, deja morir de hambre a su gata y no pueden hacer mayor cosa por ella.

En una denuncia llegada a Nueva Mujer* , los vecinos de la ex concursante y modelo denuncian que tuvo otra mascota a la que le dio peor trato. Hace dos años, cuenta la vecina de forma anónima, tenía un gatito bebé y se fue dos meses del país. Solo vino una persona una vez a ver por él y este lloraba todas las noches.

El destino del gato fue el siguiente: este se desapareció.

No hay nadie quien cuide bien de este animalito

Y que ahora tiene una gata negra, el vecino denunciante dice que Santiago lleva un mes en Tailandia y le da vuelta una vecina, pero está abandonada. Hasta han llamado a la Policía, pero estos dicen que no pueden venir y tirar la puerta. El vecino denunciante dijo que la modelo “no debería tener animales a su cargo”.

Asimismo, el vecino denunciante afirma que lleva todo el tiempo sola y que si se enferma, no hay nadie que la lleve al veterinario. Y que no pueden hacer mayor cosa que tirarle la comida o escucharla, además de que interpusieron la denuncia de forma anónima, porque tal y como en el programa, Santiago es una persona problemática que pelea con todos. Y que es por eso que no se atreverían a hacer más por el animal.

Acá, parte de la denuncia de la fuente anónima:

Vecina de Isabella Santiago denuncia su maltrato hacia sus mascotas (Cortesía)

Los vecinos que tienen que ser testigos del sufrimiento del animalito viven en Palermo, Chapinero. Ahí han sido testigos del comportamiento de la mujer con estos animales de compañía, que no se han podido dar a un dueño más responsable.

*Nueva Mujer protege la confidencialidad de sus fuentes.