El ritual para atraer el dinero que funcionó con Andrea Valdiri: en qué consiste

Una madre es capaz de lo que sea por asegurar el futuro de sus hijos. Así lo demostró Carmen, la mamá de Andrea Valdiri, quien hace muchos años accionó un ritual para atraer el dinero y dirigido a una mujer que actualmente es una millonaria empresaria. Eso sí, no hay que restarle mérito a todo el esfuerzo y arduo trabajo que la de Barranquilla ha hecho para lograr sus metas.

‘La Machi’ posee una suma de 8.5 millones de seguidores en Instagram, plataforma digital en la que comparte a menudo con su comunidad. Además, también difunde contenido en otras redes sociales como Facebook y TikTok. Por si fuese poco, tiene varios emprendimientos tales como su nueva línea de zapatos deportivos y la de maquillaje.

Por otro lado, Andrea Valdiri se destaca como una de las mejores bailarinas de Colombia y aparece en varios videoclips. Recientemente incursionó en el mundo musical con su tema Ajá. Indudablemente es una mujer que nunca se detiene, sino que siempre se está reinventando para alcanzar sus objetivos y crecer en las finanzas.

Asimismo, Andrea compartió con sus fans un ritual que hizo su mamá cuando ella apenas era una niña para atracción de dinero y según ella misma funcionó.

Andrea Valdiri mostró curioso ritual para atraer dinero

A través de sus historias en Instagram, Andrea Valdiri compartió un pantallazo de una conversación con su mamá Carmen. Allí se ve que su progenitora le compartió un ritual que hizo con ella hace muchos años: una foto de cuando era niña pegada a varios billeres de un dólar.

“Desde hace años te tengo pegada con los dólares”, le escribió Carmen y ella le respondió: “gracias, qué linda. Yo te amo. Jajajaja, ¿qué ritual es ese?”.

Más adelante, la esposa de Felipe Saruma publicó la misma foto que su mamá le había enviado: “Y los billetes viejitos, tienen hasta hongo. Yo creo que funcionó, mami”, escribió.

Así es el ritual que Carmen le hizo a si hija Andrea Valdiri. Foto: Instagram @andreavaldirisos

Este curioso ritual llamó la atención de los seguidores de la famosa de 30 años, e incluso algunos decidieron ponerlo en práctica a ver si también les funcionará.

Pese a tener una vida llena de lujos y ciertas excentricidades, lo que más le gusta a su público es que Andrea Valdiri nunca se ha olvidado de ayudar a los más necesitados.

la influencer le regaló un iPad a todas las amigas de Isabella

En marzo, Isabella arribó a sus 11 añitos, y su mamá, con sus extravagantes ocurrencias, “botó la casa por la ventana”, cómo acostumbra a hacerlo cuando de sus hijas se trata. Fiel a su estilo, Andrea Valdiri se llevó a las mejores amigas de su hija mayor en un avión privado para celebrar su nuevo aniversario de vida en el Parque del Café.

La influencer ya había dejado claro que festejaría por todo lo alto el cumpleaños de la pequeña. “Todos estos días he estado súper ocupada en eso, este año me preguntan con qué voy a salir, pero les voy a dejar algo muy claro y es que uno como papá le quiere dar lo mejor a los hijos, lo que uno no tuvo”, aseguró un día antes a través de sus historias en Instagram.

Pero, el lujoso avión, el paseo, el gigantesco pastel, y las carcajadas de las niñas en medio de las atracciones del parque ni fueron suficiente... la empresaria también les dio un maravilloso regalo a cada una: un iPad.

Después de un día lleno de mucha emoción, al caer la tarde Isabella junto a su mamá sorprendieron a las invitadas a la celebración. Ambas se pasearon por el cuarto de cada niña para regalarle el lujoso dispositivo digital. La reacción de cada una de ellas fue muy emotiva. Algunas lloraron, otras no lo podían creer, y todas abrazaron fuerte a Isabella, muy agradecidas por el gran regalo.