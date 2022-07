Según Yina Calderón, una persona que se deprime “no es fuerte ni berraca”

Yina Calderón se ha ganado a pulso el título de ser una de las “influencers” más polémicas de toda Colombia. Y es que da la impresión que a la famosa le encanta provocar problemas, lanzando comentarios destructivos contra quién sea y sin importar la consecuencia. Incluso intentando manchar a otras personalidades como Andrea Valdiri, Epa Colombia, Yeferson Cossio, por nombrar algunos.

Recientemente, la también DJ confesó a través de sus historias en Instagram cuéles han sido los 3 momentos más duros que ha atravesado en su vida. Pero hubo un detalle que llamó profundamente la atención: cómo inició su discurso.

Antes de contar las situaciones difíciles que ha vivido, Yina Calderón aseguró que nunca ha caído en depresión, gracias a que es “una mujer fuerte y berraca”.

“Nenes, ustedes me han preguntado sobre el tema de la depresión... miren yo no soy una mujer que me deprima porque yo siento que uno en la vida tiene que ser berraco hijo e’ madre. Pararse y decir ‘bueno voy a hacerle’, expresó Calderón.

Qué dicen los profesionales sobre la depresión

Según los expertos de Medline Plus, la depresión se define como: un “trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades”.

Además, recalcan: “más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a corto o largo plazo”.

Asimismo, en Colombia y Latinoamérica la depresión es una enfermedad mental y un problema de salud pública desde la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es así como se puede catalogar de irresponsable que Yina se exprese de esa manera sobre un tema tan delicado como la salud mental, pues desde hace varios años se ha luchado para romper con todos los tabúes y la ignorancia que gira alrededor de estos temas.

Nadie se deprime porque simplemente es débil, nadie padece de ansiedad porque no pone de su parte. La depresión y ansiedad es una condición médica, tal como la diabetes o la hipertensión.

Te puede interesar: Yina Calderón y su hermana, orgullosas de ser las más “guisas” de Colombia

Usuarios piden a Yina Calderón que busque ayuda profesional

Luego de asegurar que nunca ha caído en depresión, porque siente que es una mujer fuerte, Yina Calderón reconoció que ha atravesado momentos difíciles.

“Sí me he sentido mal mal, o sea depresiva tres veces en mi vida. La primera cuando me expulsaron de Protagonistas, yo decía parce perdí la oportunidad de comprarles una casa a mis papás”, dijo.

Yina Calderón continúo diciendo: “La segunda cuando Franklin Ramos dijo que yo era la peor vestida de TVyNovelas y él no sabe lo que yo me caminé el centro comercial en Bogotá buscando un vestido. Y tres, ahora que este muchacho me dejó botada en el monte. Esas han sido las tres veces que yo dije ‘parce... duro’”.

Sin embargo, lejos de sentir lástima por ella, los internautas le piden y hasta le suplican que busque ayuda profesional de una vez por todas. La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana, @rechismes, compartió el video y los usuarios no tardaron en opinar. Mira la publicación:

“¿Ella está diciendo que la gente que se deprime es porque no es berraca ni fuerte?”, “no tiene ni idea de lo que es una depresión”, “no más Yina Calderon por favor”, “ella lo que necesita es terapia”, y “vaya a un psicólogo más bien”, son algunos de los mensajes que se leen.