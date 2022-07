El ridículo posteo de Sascha Fitness sobre cómo se ve “después de comer”

Se han desatado furibundos comentarios en contra de la empresaria y entrenadora personal Sascha Barbosa, mejor conocida como Sascha Fitness en redes sociales, gracias a una comparación que pasó por ofensiva para muchos donde presumía su peso en redes sociales.

En la foto que se encuentra circulando en la red social de Twitter, se puede ver a la entrenadora presumir su cuerpo que claramente es trabajado gracias a la profesión que la mujer ejerce, y está optó por hacer una comparación de como se veía ‘antes y después de comer’, pero su mensaje terminó por enfurecer a muchos.

En la imagen, la mujer escribió un texto que decía “Me tomé esta foto a propósito para mostrarles la diferencia, La foto de la izquierda me lo tome a las 11:00 de la mañana, la foto de la derecha me la tomé a las 4:30 después de un par de mojitooos, ceviche, chips, obleas y fruta”, en la foto de su historia.

Esta es la imagen que Sascha Fitness subió a su cuenta personal de Instagram:

Te amo Sasha pero esta comparación no ayuda jajskajsdjsk pic.twitter.com/TPHGCCb3Ko — your queen (@SuMajestadAleja) July 7, 2022

La tachan de ‘patética’ por su insensible comentario

La indignación en redes no tardó en expandirse y han tachado a la influencer de ser una persona ‘irresponsable’ por promover su contenido de esta manera, ya que es obvio que no todos los cuerpos procesan los alimentos y hacen el proceso de digestión de la misma manera. Su intención de decir que ‘hay que amarnos como somos’ no le salió como esperaba:

“Si ella intentaba hacer que aceptemos nuestro cuerpo y lo amemos pues está haciendo un mal trabajo porque ahora lo odio más”, “Esto me parece enfermo. Bastante tone deaf”, “Mujeres descubren que después de comer su abdomen incrementa su volumen”, “Esto puede hacer sentir mal a muchas mujeres, y esa mínima diferencia es obsesión ya”, o también “Qué impresionante cómo estas ‘celebridades’ siempre encuentran una manera de hacer sufrir a la gente por el cuerpo de otra persona.” entre muchos otros.