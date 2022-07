Presentadora Colombiana responde a escándalo sobre infidelidad tras video viral

La infidelidad de Gerard Piqué a la artista colombiana Shakira ha sido el claro ejemplo de cómo la vida sentimental de las celebridades resulta ser bastante llamativa para la opinión pública.

Desde que conocieron los detalles de este acto cometido por el jugador español, varias celebridades han tomado protagonismo en los titulares de la farándula nacional, que los termina por involucrar en escándalos de este tipo, y ahora fue el turno de una presentadora.

Esto sucedió luego de que se difundiera una grabación en la que se puede ver al momento en que la mujer llegó a su lugar de trabajo, otra mujer le hizo un reclamo bastante contundente, ya que, según ella, se estaba involucrando sentimentalmente con su esposo.

La respuesta de la presentadora sobre la supuesta infidelidad tras video viral

María Fernanda Romero, quien ejerce como conductora del programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ y a quien fue la protagonista de este reclamo, se regó a través de su cuenta personal de Instagram, subiendo varias historias para responder a la controversia.

“Ese video ya está en manos de mis abogados y de las autoridades competentes y lo vuelvo a ver y me vuelvo a reír”, afirmó, explicando que al inicio creyó que todo se trataba de una broma con cámara escondida.

Romero se libró de cualquier comentario sobre el tema y aseguró que se mantiene a la espera de las pruebas que la mujer que le acusó de ser la amante de su marido, le dijo que tenía en esos momentos. Incluso, dijo que era una mala actriz y dijo:

“No fue show mío y yo no pagué para que me hicieran show para ganar seguidores porque he escuchado y leído miles de comentarios de ese tipo. Me llaman la moza más bella de Colombia”, aseguró, y aprovechó la oportunidad de invitar a las personas a no creer esas historias.

La modelo barranquillera explicó que decidió hablar del tema, para aclarar cualquier malentendido y no dañar su buen nombre, ya que de por sí es un delito hacer este tipo de reclamos del que ella fue víctima en un lugar de trabajo, sin dejar a un lado que en medio del reclamo sufrió una agresión física que terminó por dañar su teléfono celular.

Esta fue la publicación donde se puede ver a Maria Fernanda Romero aclarar el vergonzoso momento que le hicieron pasar: