Nelson Polania y Ricardo Quevedo: criticados por disfrazarse de afros

Una práctica que se ha catalogado como ‘racista’ es el ‘blackface’. Este es el acto de una caricaturizar a una persona de color, pintándose la cara y el cuerpo de negro.

Esto es algo que se ve comúnmente en la comedia colombiana, pero que, si se intentara hacer en otros países, no demorarían ser ‘acribillados’ por este hecho. Y a pesar de que la indignación en el país no se hace sentir cuando escenas con esa práctica son televisadas, muchos en redes sociales si condenan que aún se apruebe y se exhiba en señal nacional, y que los actores aún se presten para esto y lo realicen.

Por medio de Twitter, comenzó a hacerse viral un video de una producción nacional donde se puede ver a los comediantes Nelson Polania (mejor conocido como ‘Polilla’ en ‘Sábados Felices), y a Ricardo Quevedo, usar pintura negra para simular ser personas afro, en la escena de una película, y las reacciones en las plataformas digitales no se han hecho esperar.

El cibernauta que hizo la denuncia pública escribió a traves de su cuenta de Twitter lo siguiente:

“Comediantes colombianos haciendo un black face descarado y horripilante en el cine nacional. ¿Ricardo Quevedo y Polilla ya ofrecieron disculpas por este esperpento?”

Esta es la escena de la cinta en cuestión:

Comediantes colombianos haciendo un black face descarado y horripilante en el cine nacional. ¿@cejaspobladas y @polillafeliz ya ofrecieron disculpas por este esperpento? pic.twitter.com/eddWbbOXTN — Julián Vivas Banguera (@elbanguera) July 4, 2022

Exigen una disculpa pública por parte de los actores

Muchos han exigido que los actores se disculpen por aplaudir y fomentar este acto racista, porque lo es. En otros países sería impensable el llegar a ver algo así en las pantallas. No es el caso de Colombia, pero aún así existen personas que si se han pronunciado ante lo mostrado en la película.

“Ahora dicen que por todo se enojan y no, no ofrecerán disculpas, que es un homenaje y bla bla bla.”, “Esas escenas son espantosas. Nunca había visto una caricaturización tan espantosa de la gente afro en el cine contemporáneo colombiano.”, “Así ha sido siempre el nivel del humor en Colombia. La gente se ríe, lo ve normal y no dice nada y ellos lo hacen porque es fácil y conocen a su público.”, entre muchos otros.

Y si se "disculpan" ya uno sabe que no son disculpas sinceras 😒.

2022 y estas cosas se siguen haciendo, estoy segura de ellos saben que esto está mal, pero no les importa 😤 — Sunny 🪩 RENAISSANCE sale el 29 de julio (@Susa_Sunny_) July 4, 2022

Son brutos, es evidente en su "humor" — Jamitah (@selvaylluvia) July 4, 2022

Es hora de que el ‘humor’ colombiano cambie su mentalidad, y se actualice a lo que las nuevas generaciones piden y viven. Es inconcebible que a estas alturas aún existan personas que propongan esta clase de ‘chistes’, y que comediantes lo secunden haciéndose participes de esto.

Disfrazarse de persona afro no solo caricaturiza a una raza completa, sino que los sigue apuntando a ser un blanco de burlas y críticas, pero sobre todo, es un acto vulgar y racista.