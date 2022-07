“Materialista... Interesada”: las joyas que Anuel AA regaló a Yailin por su cumpleaños

Yailin ‘La más viral’ estuvo de cumpleaños este 4 de julio, y como era de esperarse, su esposo Anuel AA la llenó de lujosas joyas como regalo. Recordemos que ambos famosos están siendo muy criticados en Colombia y otros países por distintas razones, aunque la más marcada viene siendo la extrema delgadez en la que se encuentra el cantante.

Si bien él atribuyó su rebaja de kilos a un vulgar motivo, afirmando que “así se seca hasta Superman”, muchos usuarios en redes sociales aseguran que la influencer le estaría haciendo amarres de amor.

De hecho, recientemente una misteriosa mujer reveló quiénes habrían sido los contratados por Yailin para mantener a Anuel bajo sus pies.

Las lujosas joyas que Anuel le dio a Yailin por su cumpleaños

Sentada en el suelo, como una niña abriendo sus obsequios de Navidad, la esposa del intérprete fue captada mientras le quitaba el lazo y abría cada uno de los regalos que le dio su maridito. Collares, pulseras y hasta un reloj que a leguas se nota que vale una millonada, fueron parte de las sorpresas.

“Anuel te amo”, fue lo único que escribió Yailin ‘La más viral’ para la historia que capturó la cuenta @rastreandofamosos, dedicada a la farándula colombiana. El material rápidamente se llenó de todo tipo de comentarios. Mira la publicación:

“Llenándole los vacíos”, “¿Y la felicidad pa’ cuándo?”, “ni con regalos esa mujer es feliz”, “materia lista... interesada”, “dime de qué presumes y sabré de qué careces”, “lo tiene bien arreglado al pobre” y “esa brujería surtió efecto”, fueron parte de las reacciones.

Anuel se harta de que se metan en su relación con Yailin

Hace solo algunas horas, el intérprete boricua publicó una imagen en su cuenta oficial donde aparece completamente a solo, y a juzgar por su aspecto físico, la foto fue tomada en los últimos días.

“YO VIVO LA VIDA COMO SEA QUE ME DÉ LA PU** GANA!!!!!!! 👹👹👹👹👹👹 A MÍ NO ME IMPORTA LO QUE DIGAN 😘😘😘”, fue el mensaje que escribió. Anuel aparece sentado, fiel a su estilo de vestir y bastante serio.

Pese a su mensaje, el artista solo provocó que más usuarios se sumaran a los comentarios. “Anuel después de la dieta del dominio”, “está buena la dieta de Maduro patrón”, “soy muy fan tuya, pero revísate porque es una lástima que quieras vivir de esa forma”, “deja el vicio”, “te necesitamos cantando, no en rehabilitación”, “esa Yailin te tiene mal” y “ni cerca del artista que eras”, fueron parte de las reacciones.