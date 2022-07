Anuel se harta de que se metan en su relación con Yailin: “Yo vivo como me dé la pu** gana”

No aguantó más. Anuel AA decidió pronunciarse en redes sociales para expresar que está harto de que se metan en su vida, incluyendo la relación que sotiene con Yailin ‘La más viral’. Además, su esposa está de cumpleaños este 4 de julio y también le dedicó una publicación.

Recordemos que la historia de “amor” de ambos ha sido fuertemente criticada. En principio porque muchos usuarios señalan que cambió a Karol G, una de las cantantes más queridas de Colombia. Sin embargo, el repudio hacia Yailin aumentó desde que al puertorriqueño se le vio en extrema delgadez en redes sociales.

Si bien recientemente ofreció el vulgar motivo por el que estaría más flaco que antes, los internautas continúan opinando que su esposa tiene “mala mano”. Y ante estos señalamientos, Anuel no aguantó una más.

Así se descargó Anuel contra quienes lo critican

El intérprete boricua publicó una imagen en su cuenta oficial donde aparece completamente a solo, y a juzgar por su aspecto físico, la foto fue tomada en los últimos días.

“YO VIVO LA VIDA COMO SEA QUE ME DÉ LA PU** GANA!!!!!!! 👹👹👹👹👹👹 A MÍ NO ME IMPORTA LO QUE DIGAN 😘😘😘”, fue el mensaje que escribió. Anuel aparece sentado, fiel a su estilo de vestir y bastante serio. Mira la publicación:

Pese a su mensaje, el artista solo provocó que más usuarios se sumaran a los comentarios. “Anuel después de la dieta del dominio”, “está buena la dieta de Maduro patrón”, “soy muy fan tuya, pero revísate porque es una lástima que quieras vivir de esa forma”, “deja el vicio”, “te necesitamos cantando, no en rehabilitación”, “esa Yailin te tiene mal” y “ni cerca del artista que eras”, fueron parte de las reacciones.

En una siguiente imagen, Anuel felicitó a su esposa Yailin, quien está de cumpleaños. “Feliz cumpleaños, mi reina, te amo”, expresó dejando un montón de mojis. Y como era de esperarse, los usuarios volvieron a dejar comentarios muy despectivos.

Misteriosa mujer detalla “brujería” que Yailin le estaría haciendo a Anuel AA

En un programa de farándula compartieron el video donde una mujer asegura conocer a las personas que le estarían haciendo brujería a Anuel por petición de Yailin. En el espacio televisivo mostraron unas capturas de pantalla donde ella expone que quiere ayudar al cantante para que abra los ojos.

Sobre el aspecto físico del puertorriqueño, algunos internautas piensan que puede tratarse de algún tipo de enfermedad, mientras que otros se lo atibuyen a “la mala mano” de su pareja. Sin embargo, la mayoría piensa que puede tratarse de algún tipo de brujería.

“Yo sé lo que le pasó a Anuel, sé por qué está así, sé por qué se ve tan mal y seguirá empeorando… Yo fui parte de eso indirectamente. Yo trabajo para un matrimonio de haitianos que son los mejores brujos de República Dominicana, pero también los peligrosos. Ojalá me hables para contarte toda la verdad, la consciencia me tiene intranquila”, contó la mujer.

Asimismo, tras ser contactada por el programa, las declaraciones de esta mujer dejaron aún más impactados a todos los que la escucharon. “Georgina tiene trabajado a Anuel, y cada vez que siente que ya no lo está manejando como quiere, pide que le hagan un trabajo más duro y así puede dominarlo a su antojo… Se enojó mucho cuando fue al concierto de Karol G y ahí pidió que lo pusieran a sus pies”, sentenció.