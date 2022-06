Luisa Fernanda W responde a quiénes se preocuparon por pólemico video de su hijo

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están esperando a su segundo hijo, Domenic, nombre que escogieron antes de saber si sería niña o niño. La influencer está muy feliz por traer al mundo nuevamente un varón, pues siente que seguirá siendo “la reina” de la casa.

Por otro lado, recientemente los cuidados como mamá de la también empresaria fueron cuestionados por sus seguidores, pues se preocuparon por su hijo mayor Máximo por un video que compartió a través de sus redes sociales. La misma Luisa contó que le llegaron muchos mensajes tras difundir el material, por lo que no dudó en responderles de manera muy educada.

Luisa Fernanda W asegura que tiene mucho cuidado con su hijo Máximo

Luisa Fernanda W recibió por DM en su cuenta de Instagram, donde suma más de 17 millones de seguidores, varios mensajes negativos y de preocupación tras mostrar a su hijo Máximo, de un año, jugando con unos familiarres.

A través de sus historias, la pareja de Pipe Bueno mostró que estaban tomando de sus extremidades a su pequeño para mecerlo. Esto provocó que varios internautas le escribieran y ella decidió aclarar el tema.

“Muchas personas me han escrito preocupadas que porque a Máximo le estaban haciendo ‘el puente está quebrado’, partió contando la creadora de contenidos.

Después añadió: ”Sé que existe un síndrome que se llama el síndrome del bebé sacudido y que uno no puede estar sacudiéndolos de esa manera, ni tirándolos para arriba, pero créanme que ahí se ve como si le estuvieran haciendo duro porque yo tengo la cámara en gran angular, pero no, le estaban haciendo suave”.

En la misma línea, le pidió a sus fans que no se preocupen por Máximo, pues está bien cuidado.“Tranquilos, yo tengo precaución y sé que eso es delicado, que uno no puede estar jugando, ni zarandeando a los bebés. Así que, muchas gracias por sus recomendaciones. Total, eso es para tenerlo en cuenta. No sacudan a sus hijos, ni los tiren para arriba. Eso es delicado”, dijo para sellar sus palabras.

El tierno gesto de Máximo a su mamá

Desde las redes sociales, Luisa Fernanda W vive su maternidad de manera pública y hace unas semanas protagonizó un video con Máximo. El pequeño, que cada día crece más, le hizo un cariñoso gesto que causó ternura en los seguidores. Es como si ya supiera que será hermano mayor.

A través de las historias de Instagram, la famosa dejó ver su abultada pancita y permitió que Máximo interactuara con ella. Lo más gracioso es que el bebé se pasó de cariñoso.

“¿Dónde está el bebé? beso al bebé, dale un beso al bebé”, le decía Luisa Fernanda W a su hijo, quien se acercó hasta la barriga y la lamió.

“Pero un beso, no un lenguetazo”, le corrigió su mamá entre risas, por lo que volvió a acercarse y le estampó un beso. “Ay, gracias, te amo”, le respondió una vez más.