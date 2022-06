Lina Tejeiro confesó cómo superó la tusa por Andy Rivera y usuario no le creen

Hace unos días, Lina Tejeiro se hizo tendencia en las redes sociales tras confesar en una entrevista publicada en su canal de YouTube que este año volvió nuevamente con Andy Rivera pero que una vez más no funcionó. La vida amorosa de la actriz y el cantante siempre ha estado en el ojo de la opinión pública y muchos los han tildado de “tóxicos” por no soltarse por completo.

Y aunque otros desean un final feliz para ellos, quienes tuvieron una relación sentimental que duró 8 años, la intérprete confesó que ya lo soltó y que siempre estará agradecida con él.

“Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante, pero es una página que ya hay que pasar, que hay que decir: bueno, ya, hay que soltar”, dijo la famosa en la entrevista que le condeció a su manáger y amiga Claudia Serrato.

“Le agradezco por todo lo que ha hecho, por todo lo que fuimos. Realmente, hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo, intentando, tratando de reconstruir. Sí, estábamos intentando, juntos otra vez; sí, estábamos en Miami, y sí queríamos”, reconoció por primera vez públicamente.

Además, la actriz lanzó una reflexionó diciendo: “a veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, pues no lo fuerces, no es de tu talla, no hay nada que hacer”. Esto causó una ola de reacciones en las plataformas digitales, sobre todo en Twitter donde muchas usuarias se identificaron con sus palabras.

¿Cómo superó la tusa Lina Tejeiro?

Recientemente, en una ronda de preguntas y respuestas en el formato de las historias en su cuenta Instagram, donde suma 9.5 millones de seguidores, a Lina Tejeiro le preguntaron “¿cómo superar una tusa?” y no dudó en hablar de su experiencia personal.

“Si les confieso, para mí todas mis tusas fueron muy difíciles de superar, obviamente la última fue una de las más difíciles porque fue la relación más larga”, partió diciendo, refiriéndose a su noviazgo con Andy Rivera.

Después, añadió que su consejo: “Llorarlo hasta que no duela más, y psicólogo, terapia para que el día de mañana puedas hablar sin dolor”. Sin embargo, algunos internautas consideran que todavía no ha superado al hijo de Jhony Rivera.

La cuenta oficial de la @larevistavea compartió sus declaraciones y los usuarios dejaron su opinión. Mira la publicación:

“¿Y ella lo superó? No parece”, “ellas lo hacen ver todo tan fácil y tan perfecto como si pagar un sicólogo fuese tan fácil”, “siempre dice lo mismo y al tiempo vuelve con él” y “¿será que esta vez si lo superó?”, son algunos de los comentarios que se leen.

