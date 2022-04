“Pero qué rico”: ex novio de Lina Tejeiro genera suspiros mostrando prominente atributo

El cantante Andy Rivera, que ha generado titulares por sus devaneos con su ex, Lina Tejeiro, solo tuvo que subir una foto entrenando para ya despertar el deseo de miles de internautas.

Esto, porque el hombre, que se nota que es bastante disciplinado, subió una foto entrenando. Esto, solo con sus bóxers y una gorra. Y esto fue lo que puso:

“Que chimba entrenaaaaar durooo 🥵💀¿mi combo de Instagram ya entrenó?”, preguntó, burlonamente.

Pues que no se sabe, pero sí que mucha gente se dio tremendo “caldo de ojo” al ver el físico del artista. Y lo celebraron con ocurrentes comentarios:

“Q Rico pais!” “Bien dibujadito me quedó 😂😂😂😂”, “buenas tardes yaaa Andy Rivera”, “Fui a instagram, vi la foto de Andy Rivera y con razón es que la Tejeiro vuelve y cae ahí”, “Diosito quiero un novio,preferiblemente un Andy Rivera gracias”, son algunos de los comentarios que se leen al respecto.

Diosito quiero un novio,preferiblemente un Andy Rivera gracias 🥺 — Angie (@angiezabb) March 28, 2022

Incluso hubo uno que otro meme dudando de lo que se nota a la vista y es por lo que tanta gente ha suspirado y se ha persignado al mismo tiempo.

Vi esto y automática pensé en Andy Rivera 🤔🤔 https://t.co/tYZAGo80NQ — Aleja Gómez♡ (@AlehandraGomez) April 5, 2022

¿Andy volvió con Lina?

Nada, puro devaneo. Pero la que sí lo sacó en cara a Lina Tejeiro fue Yina Calderón en la última pelea que tuvieron. Que tuvo tintes bastante violentos, dignos de reality.

“Al ver que ustedes me están enviando una publicación que hizo alguien, sea o no sea para mí (estoy segura de que sí lo es), yo no tengo ningún problema en ser payaso de circo”, expresó, para añadir que luego de “Protagonistas de Novela” ella le pidió trabajo a Raúl Gasca. Y que respetaba su oficio.

“Pero yo prefiero ser una payasa de circo y no una payasa que anda detrás del ex novio, cuando él no le para bolas (sic) y escasamente, la busca por ratos para ... pero no la muestra. Tampoco cuento el chiste”, aludió Yina, a la intermitencia entre la relación de la actriz y el hijo de Johnny Rivera.

¿Pero por qué fue que pelearon?

Yina fue a criticar a “La Jesuu”, influencer del Valle y amiga de varias famosas, incluida Lina Tejeiro. Dijo que las cirugías le quedaron mal. “La Jesuu” le respondió diciendo que tenía el apoyo de sus famosas amigas.

Entre ellas, Lina Tejeiro. Luego de esto, una de las cuentas creadas a nombre de Yina mostró una imagen donde esta decía que Tejeiro era una hipócrita. De hecho, se recordó en una entrevista de “Lo Sé Todo”, de hace años donde Calderón decía que Tejeiro era creída y prepotente.

Aparte de eso ,Tejeiro puso en Twitter unas palabras que muchos piensan que son para Calderón.

“¿Hipócrita yo? Jajajajaja hipócrita si hubiese querido ser su amiga, pues estaría fallándole a mis principios”, escribió ella en medio de los India Catalina. Calderón le dijo que no se metiera en lo que no le importara porque “salía perdiendo” como “Epa Colombia”.

Hubo un video más, y por supuesto, esta cáustica respuesta.