A Daniella Álvarez se le abrió nuevamente la herida del pie y se hará nuevo tratamiento: “Qué estrés”

Cuando se pensaba que mejoraría de la profunda llaga que le nació en la planta de su pie, Daniella Álvarez informó que desafortunadamente se le volvió a abrir, por lo que se someterá a nuevos tratamientos. Recordemos que tan solo tres meses, la modelo estaba hasta dirigiendo una clase de bailoterapia.

Pero desafortunadamente lo de su pie es otra calamidad física de la que debe reponerse y que evidentemente le mantiene en silla de ruedas al no poder apoyar con comodidad.

A través de su cuenta en Instagram, donde posee más de 4.2 millones de seguidores, la también ex reina de belleza ofreció detalles y hasta mostró en video la herida que continúa molestándole.

Daniella Álvarez se hará nuevos tratamientos contra la llagada del pie

“Quiero contarles que se me volvió a abrir un poco mi llaga en el pie. Qué estrés”, partió expresando la mujer de 34 años, y quien se ha convertido en un modelo de perseverancia y amor propio en Colombia.

“Pero bueno, me vine para Barranquilla y me van a hacer un tratamiento bomba para cicatrizar rápido, empezando por la cámara hiperbárica, lo que me va a ayudar a mejorar los tejidos, además de los sueros que me van a poner”, detalló Daniella Álvarez.

La cuenta @famososhastalaz, dedicada a la farándula colombiana, retomó el video de la famosa que rápidamente se llenó de comentarios de apoyo. Mira la publicación:

“Pobrecita, Dios quiera que no sea nada grave”, “Dios mío, tú eres una valiente, ánimo”, “todo va a estar muy bien”, “afortunadamente no luce mal”, “hazte todo lo que sea necesario” y “tranqui, de esas también vas a salir”, fueron parte de los mensajes que dejaron los internautas.

Daniella Álvarez también acotó que la herida “no es tan profunda como la última vez” y explicó: “Al no sentir la planta del pie es difícil darme cuenta que me hago daño al caminar”.

Se burlan de Daniel Arenas por besar el muñón de Daniella Álvarez con muchísimo amor

Hace algunas días el novio de la modelo, Daniel Arenas, se llevó un montón de críticas por lo que los usuarios consideran un “innecesario” video que publicó mientras le besaba el muñón a su pareja.

El muñón es la parte de un miembro o extremidad amputada que permanece adherida al cuerpo. Esta es la galería donde aparece el video (la cuarta):

“Debe ser porque tengo una hermana en condición de discapacidad que no le encuentro el chiste a la publicación del tal Daniel Arenas. Porque es que de verdad que no tiene gracia reírse de que a una persona le falte una pierna”, dijo un tuitero reflexivamente sobre la situación.

Estos son otros de los comentarios:

“La foto de Daniel Arenas me parece innecesaria, luego me acuerdo que la novia es Daniela y se me quita. Tengo serios conflictos con el manejo que le dio a su proceso”, “por poco y Daniel Arenas sube foto haciendo el 68,5 con la hembrita”, “lo de Daniel Arenas me tiene riéndome con culpa desde por la mañanita... eso que uno se ríe y dice ay no”, “y la pregunta es ¿si se quieren tanto, qué necesidad de publicar fotos? El amor es íntimo, no un producto de consumo, señor Daniel Arenas”, le dijeron.