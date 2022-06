Viral: colombiana ‘boleteó’ a su amiga mala paga en redes que se indignó por tener que devolver préstamo

Es bastante humillante el pedir dinero prestado, y después tener que rogar para que lo paguen. Generalmente salen denuncias públicas en plataformas digitales acerca de gente que presta dinero y después la vida les devuelve el karma en forma de dolor de cabeza a la hora de cobrar.

Esto le sucedió a una colombiana que expuso su caso en redes sociales, cuando le prestó dinero a una ‘amiga’, y al momento de pedir lo que le pertenecía, emprendió a la huida.

Muy frustrada, la colombiana acudió a la red social de Twitter para dar a conocer su situación, a pesar de que ella misma sabía que ni siquiera de esta manera lograría recuperar su dinero.

La indignante respuesta que recibió quien prestó el dinero

En el mensaje que ‘Zaray’ (su nombre de perfil en Twitter) publicó en la red social del pájaro azul, muy molesta del mensaje que había recibido, el siguiente mensaje: “Estoy tan indignada que no sé ni qué responder a mí la plata como que me la regalan mk y lo peor es que ella fue al concierto de Karol g en Bogotá y yo le presté antes de eso, no veo su supuesta situación”.

En la captura de conversación adjunta, como prueba, la colombiana le pide que le dé razón del préstamo diciéndole: “Quería preguntarte si tienes lo que te presté, es que ya ha pasado tiempo y nada’, le dijo ‘Zalay’ a quien había prestado dinero, pero la respuesta recibida no fue nada alentadora.

Al leer que decía el mensaje, se puede ver que la persona no identificada, ya que por motivos de privacidad y seguridad censuró el nombre de su ‘deudora’, le respondía que no le había pagado ‘porque como veía que le iba tan bien’, no era necesario que pagara el monto que tampoco es revelado.

Así mismo, la persona le responde que ‘debería darle pena estarle cobrando, sabiendo su situación’, de una manera bastante descarada y sinvergüenza.

Este es el mensaje de la conversación que fue puesta en su mensaje de Twitter, dando a conocer su situación:

Estoy tan indignada que no sé ni qué responder 😪 a mí la plata como que me la regalan mk y lo peor es que ella fue al concierto de Karol g en Bogotá y yo le presté antes de eso, no veo su supuesta situación 😤 pic.twitter.com/rdbtI5VL4q — Zaray (@zaray_lemus) June 14, 2022

Los ‘twitteros’ le mostraron su apoyo

Cuando alguien pide prestado, paga, así de sencillo. De esta manera recibió el apoyo de varios que vieron este tweet, y le decían que efectivamente debería dar ese dinero por perdido ante las circunstancias.

“Lamento decirte que no te va a pagar. Aunque le digas que sí estás de afán te dirá “dale cuando los tenga te aviso” y se seguirá haciendo la boba. Se perdió esa platica.”, “Si no fue mucho dinero, no tenga miedo de perder la amiga.”, o también “Como quién dice, ahora eres la mala del paseo por pedirle lo que te debe. ¡Qué conchudez!”, entre otros.

La historia no tuvo un final feliz

Al día siguiente de haber contado su experiencia, la muchacha replicó a su denuncia pública, comentando que ni siquiera el escarnio público sirvió para recuperar su dinero, y de lección, afirmó que no volverá a realizar préstamos a nadie.

“No, no me pagaron ni me van a pagar, ya di la plata por perdida y me queda de experiencia no prestar un peso así me lloren.”, afirmó.

Este es el mensaje de la actualización en su relato: