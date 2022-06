¿Ya tiene otra? Esta es la mujer que dice estar “obsesionada” por Yeferson Cossio

Yeferson Cossio no pierde tiempo y ya parece estarse fijando en una nueva chica. Instagram @yefersoncossio

Tras tener una consolidada relación y varios hijos caninos con Jenn Muriel, Yeferson Cossio confirmó hace unos días que ya no son pareja. Pero esta no es la primera vez que terminan su romance, pues hace unas semanas atrás ocurrió lo mismo, incluido el escándalo por un beso con Aida Victoria Merlano.

Sin embargo, todo parece indicar que esta vez si se trata de un quiebre definitivo, y aunque la primera vez se mostró muy afectada por el quiebre, en esta ocasión Jenn se fue de vacaciones junto a unas amigas a pasarla bien.

Pero al parecer a Yef no le faltan las admiradoras. En las últimas horas compartió en sus redes sociales un video que le dedicó una fan... ¿Le dará una oportunidad?

Yeferson Cossio comparte video de una fan “enamorada”

A través de sus historias en Instagram, Yeferson Cossio compartió un tiktok de la usuaria @mariana_cardenas01, quien usó la canción Contigo, de Kevin Roldán, para expresarle sus sentimientos al antioqueño.

“Estoy obsesionado contigo, te necesito aquí conmigo”, dice el extracto de la letra que insertó en el video, con un par de fotografías de ella y una del influencer en una piscina. Este tipo de videos puede ser común, pero lo impresionante es que él mismo lo compartió, lo que quiere decir que tal vez le llamó la atención.

Mira la publicación:

“Mija Yeff ya te público en sus historias de insta, te quiere hoy en su casa, ponte pilas”, “futura novia de Yeferson ¿quién sabe?” y " ¿alguien más viene de las historias de Yef”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Así confirmó Yeferson Cossio su ruptura con Jenn Muriel

Desde hace algunos días, varios mensajes en las redes sociales de ambos levantaron sospechas de un nuevo rompimiento que no se hizo oficial hasta que el influencer antioqueño se manifestó, pero de una manera poco amable. Sin dar muchos detalles a través de la ruptura, a través de sus historias, Yeferson Cossio confirmó que tiene un mes soltero.

Con un tono cretino y la dosis justa de cinismo, el también modelo partió diciendo: “Para qué me preguntan esas cosas si al final ustedes no creen o piensan que todo es marketing. Todo es mentiras, todo es falso... ¿Pa’ qué preguntan?”.

Seguidamente entregó el motivo principal donde confirma su ruptura con Jenn Muriel. “En verdad que yo decidí salir adelante y seguir con mi vida”, dijo Yeferson Cossio.

“Yo no quiero hablar de ese tema, yo no quiero compartir mi vida tan personal con ustedes. Parce, yo estoy muy agradecido con todos ustedes, estoy donde estoy por todos ustedes, pero al final ustedes son desconocidos y yo no voy a abrir mis sentimientos así como así”.

El influencer remató sus declaraciones, expresando: “Avancemos... si voy a confirmar esto es porque vi en las noticias que ella salió a confirmarlo. Yo no tengo novia desde hace como un mes, no estamos mal, pero no nos vemos tampoco. Obviamente hablamos, tenemos hijos (los perros), entonces parce ya, es lo único que necesitan saber, ya podemos dejar el tema completamente atrás”.