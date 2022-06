Pobre ‘Pupuchurra’: le dan palo por criticar a Petro en Twitter

A puertas de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Colombia, que se disputará entre los candidatos Gustavo Petro, por el Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández como candidato independiente, los famosos y celebridades no han parado de comentar y pronunciarse sobre quien debería ganar la presidencia.

Ha sido enorme la indignación que ha causado la postulación de Rodolfo Hernández, pero a su vez no muchos están muy contentos con la idea de ver a Petro como el primer mandatario de la nación, poniendo como ejemplo a las barbaridades que salen de la mente de Marbelle cada vez que le mencionan al candidato de izquierda.

Pero esta vez no ha sido la cantante de ‘Perlas Finas’ quien se encuentra en el ojo del huracán en estos momentos. Las criticas se las está llevando una actriz de la icónica telenovela ‘Betty, La Fea’, producción que dejará la plataforma de Netflix el próximo 10 de julio.

Después de que Martha Isabel Bolaños, mejor conocida en la producción del Canal RCN como ‘La Pupuchurra’, publicara un mensaje sobre lo que opina del candidato de izquierda, las redes se han volcado sobre ella.

Esto fue lo que dijo ‘La Pupuchurra’ de Petro

La actriz expresó su sentir acerca de la posible victoria de Gustavo Petro en las urnas el 19 de junio, y los cibernautas le dieron palo por su ‘irresponsable decisión’, tildándola de ‘ignorante’.

“. Yo me pregunto… si Gustavo Petro llega a perder que pasa? Toca pagar escondedero o qué? Respondan sin ofender si pueden.”, escribió la actriz, retando a quienes pensaran diferente a ella a responderle de una manera educada, pero este no fue el caso, y las burlas y ofensas le llovieron por su posición.

“No pasa nada, en 2018 perdió y no pasó nada, pasó más cuando nuestro “querido” Duque le quiso meter reforma tributaria a la canasta familiar. Dejen de meterle tanto terror a la gente.”, “Vieja pendeja, ud está del lado de los asesinos, narcotraficantes, paramilitares, ladrones...”, o también “Infórmese, Gustavo Petro ha perdido varias elecciones. Nunca ha habido disturbios por eso. El pánico lo quieren crear los uribistas. Al estilo del 22 nov 2019 “se están metiendo al conjunto de al lado”.

Porque no pública la lista de todos los líderes sociales asesinados en este año , 87 por si no sabía y ahí si sale hacer acusaciones. — Mala Mujer (@MalaMMujer) June 15, 2022

Le reclama a Petro por un asesinato de un uribista que estaba con Fico cuando Fico ninsiquiera está en segunda vuelta. ¿La lógica no le dice a quien le conviene esa muerte? ¿Sabe quién conforma el gobierno y a quién le correspondía cuidar la vida del indígena? — Cesárea Tinajero (@NoMoreThankss) June 15, 2022

Ante los insultos, Martha Bolaños confirmó que su voto será en blanco

Viendo las reacciones que tuvo su mensaje, Bolaños intentó echarle agua al incendio, afirmando que su voto sería en blanco, ya que no ‘se encontraba de acuerdo’ con ninguno de los dos candidatos actuales: “Mi voto será en blanco. Ninguno de los dos me representa; que lluevan pues los insultos. Y los que se ofenden por la pregunta de si habría estallido social, también deberían tomar precauciones. Es una pregunta práctica, nada más. No controlamos nada, no se desgasten. Feliz noche.”, escribió la mujer por la misma plataforma digital.

Pero en vez de apaciguar el fuego, terminó por encenderlo más, y la tildaron de ‘vendida’, y de no tener ‘una posición asertiva frente al país’.

“Martha, usted es libre de expresar su preferencia política. Lamento que esa sea su decisión y lamento aún más los insultos por expresarla. La entrevista con Sofía Petro es una bonita pieza periodística y en ella no hay contenida amenaza alguna”, y otro comentario decía: “Eres libre de votar como quieras hasta no marcado, total no sabes lo que es pasar hambre, no sabes lo que es no tener un trabajo estable, no sabes lo que significa trabajar por años para al final NO tener una pensión digna, no sabes que es tener que decir entre arriendo o comida”.

Mi voto es en blanco amigo. No te apresures. Y pilas con ese meme, no me representa. No te atrevas a dañar mi buen nombre. — Martha Isabel Bolaños (@BolanosMartha) June 15, 2022

De esta forma, más figuras de la farándula nacional se ven involucradas en estas riñas digitales debido a la contienda política actual en el país.