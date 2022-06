Barrió y hasta trapeó el piso: hija de Petro da elegante respuesta a los que la atacaron por ‘guerrillera’

La campaña presidencial llega a su recta final y era claro que si se trata de Gustavo Petro, su hija y su esposa no quedarían ilesas del ataque mediático y digital que se les ha hecho. Desde Marbelle diciéndole “brincona” a Verónica Alcocer, hasta claro, diciéndole a Sofía Petro que quiere “incitar a la guerra” solo por hablar del contexto social colombiano. Y pues ella respondió con toda la elegancia posible.

Todo comenzó cuando ella le dio una entrevista a El País de España, y habló de las críticas hacia su padre.

“Ese tipo de gente que le tiene miedo sin conocerlo y muchas veces me parece irracional tenerle miedo. De pronto puedo no estar de acuerdo, pero tenerle miedo, ¿por qué? Él no propone nada realmente descabellado”.

5. 👨‍👧@sofiapetroa habló con @isantaeulalia y @juankzapata1984 sobre el feminismo, uno de los temas que más le critican: “Lo considero un hombre en deconstrucción, que supongo que es una gran victoria para el movimiento feminista”https://t.co/34pjA59ff0 — EL PAÍS América Colombia (@ElPaisAmericaCo) June 13, 2022

Ahora bien, también -al igual que su madre- criticó su terquedad, pero también mostró que él puede cambiar. Incluso al preguntársele si puede ser feminista (él, de hecho, estuvo con las editoras de Volcánicas y otros colectivos feministas y LGBT en un debate al respecto).

Así, llegaron a otros temas, hasta que llegó a la frase de la polémica.

Y las redes sociales ardieron

Al preguntársele por quién hubiese votado entre Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, ella dijo que por el último, porque como muchas personas, tenía vaga de lo que hacía. Y ahí fue cuando da su opinión, que fue sacada de contexto y por la que hasta la acusaron de “incitar al estallido social”.

“Estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato Rodolfo Hernández y que no podemos dejar que sea presidente. Porque a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado”

“¿Es una amenaza o un anuncio? Nadie tiene por qué elegir a un candidato por miedo a otra toma guerrillera. Todo lo contrario, hay que votar por el que entienda que la seguridad es una prioridad”, aseguró la senadora María Fernanda Cabal.

Y así, comentario tras comentario. Pero muchos la defendieron también en Twitter:

“Escuchar a Sofía Petro cada vez que da una entrevista genera mucha paz. Es una persona tranquila, inteligente y asertiva. Después de estas elecciones debería separarse su figura de la de Petro, igual que la de Verónica de su esposo. Mujeres que por sí solas tienen grandes aportes”.

“Querer lapidar a una jovencita como Sofía Petro por expresar una opinión, sí es lamentable. La democracia, aunque no les parezca a algunos, se expresa también en el que piense distinto”.

Y entonces, ella dio esta respuesta

Sabiamente, puso este tuit para explicarlo todo:

“A mi hermanita hoy le quise mostrar unas lecciones, me ayudan a replicar? 1 La decencia no pelea con nadie 2 Frente a las mentiras descabelladas, los insultos desesperados, la mejor respuesta son nuestras acciones 3 A palabras necias, oídos sordos 4 La altura no sabe de insultos”.

A mi hermanita hoy le quise mostrar unas lecciones, me ayudan a replicar?

1 La decencia no pelea con nadie

2 Frente a las mentiras descabelladas, los insultos desesperados, la mejor respuesta son nuestras acciones

3 A palabras necias, oídos sordos

4 La altura no sabe de insultos — Sofía Petro Alcocer (@sofiapetroa) June 13, 2022

Por supuesto, ha generado todo tipo de elogios. Hasta la comparan con Juan Manuel Santos, que se negó a responderle a una agresiva señora cuando le insultó en un avión. Así, entre críticas, también varios le expresan su solidaridad.