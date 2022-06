“Tarzán” fue “destrozado” por ex compañera del “Desafío” en televisión

El equivalente de Isabella en Masterchef, pero en el “Desafío”, se llama Tarzán, a quien han tildado, tanto en el programa como el mismo público, como el peor concursante y compañero. Y Stephanie también mostró su desagrado hacia él. Esto, en el programa “Día a Día”.

Ella jamás compartió casa con él. Y dijo que, sin embargo, no le hubiera gustado compartir espacio a su lado. Y hay que recordar que ella no es la única mujer que le ha criticado, de todos modos.

Ya Valkyria le dijo borracho y traicionero. Alexa Rodríguez y Andrea Serna lo criticaron por dormirse en la competencia, Valeria Porto le dijo atrevido y Karal Rodríguez, lo criticó por orgulloso.

Una nueva detractora

“Es triste decirlo porque él es de mi región, pero hay actitudes que él tuvo dentro de la competencia que no me gustaron y eso que las vi desde afuera porque nunca estuve en ningún equipo con él”, comenzó ella.

Para luego, claro, despacharse en detalles.

“Hubo ciertos comportamientos suyos que no compartí, como cuando sus compañeros perdían y él se quedaba a un lado o se ponía bravo”.

Y criticó, de paso, que no cumpliese lo que prometía.

“Dijo que se iba a ir del ‘reality’ y no cumplió… Me pareció que eso no estuvo bien porque si se iba a quedar habría sido mejor que no dijera nada”.

“Esas cositas no me gustaron de ‘Tarzán’”, dijo, al final. Y cada noche muchos televidentes piensan en cuándo es que por fin se irá el concursante, al que tildan del “peor” en todo.

Ahhora bien, el hombre no es del todo “malo”, porque nadie nunca lo es y en televisión se cuenta siemper solo una sola historia. Juan Pablo por ejemplo vio que él quería convivir.

Y a este le dijo que sentía cosas por Karol, ya que ella valía la pena, ya que tenía carácter.

Juan Pablo le dijo que le ayudaría. Y de paso, la llamó para explicarle lo que Tarzán sentía por ella.