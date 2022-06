“De mal gusto”: critican las fotos de Elizabeth Loaiza por “sexualizar” su embarazo

Elizabeth Loaiza es una de las modelos más cotizadas de Colombia, pero su carrera ha estado en pausa desde hace algún tiempo debido a su embarazo. A pesar de que falten tan solo unas semanas para que la caleña de a luz, se mantendrá por fuera de las cámaras por más tiempo.

La modelo de 33 años que recientemente afirmó que ‘planeaba volver a quedar en embarazo y durante la dieta’ posteó unas fotos bastante subidas de tono con su esposo, y esto ha causado indignación total en las plataformas digitales.

Las fotos de la pareja han sido severamente criticadas en redes, más allá del hecho de que son unas imágenes muy sugerentes, pero sin llegar a ser explicitas, pero lo que verdaderamente ha causado revuelo, es el estado de Elizabeth a la hora de hacer esta sesión de fotos.

Estas son las fotografías subidas por Elizabeth Loaiza que han causado indignación en redes:

Eran fotos de embarazo o de cómo la embarazaban? pic.twitter.com/SQl0iGyXrg — CazaGurres (@Cazagurres) June 10, 2022

Critican el hecho de que esté embarazada en las imágenes

Lo que más ha despertado la ira de quienes ofenden estas fotos es el estado de embarazo de Elizabeth, y la han ‘despedazado’ en redes por sexualizar el embarazo, en vez de hacerlo lucir como una etapa tierna, dulce y romántica.

Las mujeres no están en la obligación de hacer ver el proceso de embarazo de una forma u otra, pero los cibernautas piensan que saben cómo son las reglas para este proceso puramente femenino, y han tachado el acto como algo de ‘mal gusto’.

“Hasta el embarazo lo sexualizaron. Muy respetable por qué cada cabeza es un mundo al final. Pero para mí es una época de ternura. No sé ese afán de verse sexy con barriga.”, ”Estás fotos se supone que las ven los abuelos del niño.”, o también “Le estaban terminando de hacer los bracitos”, afirmaban en redes de manera despectiva.

"Así fue como me hicieron esta barriga". https://t.co/n319kfMEFi — Andyenígena (@Andyenigena) June 12, 2022

La sociedad en la que nos movemos actualmente aún no puede entender que las mujeres son libres de llevar y mostrar su embarazo como mejor lo deseen, y que eso no debería estar sujeto a la aprobación de nadie.

De esta misma manera, es hora de dar el paso al comprender que el proceso de embarazo no tiene por ser objeto de infantilización, mucho menos de hacerlo ver como algo romántico, porque no todas las mujeres lo ven de esa manera. El proceso y desarrollo del embarazo, y el cómo mostrarlo o no ante los demás es una decisión que recae únicamente en la mujer, no en el resto.