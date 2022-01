Elizabeth Loaiza es una de las modelos más polémicas del país, y constantemente da de qué hablar. En medio de su embarazo, Elizabeth Loaiza confirmó que tiene COVID-19

Para nadie es un secreto que durante el 2021 fue noticia debido a sus problemas de salud.

En el día del padre, anunció que estaba embarazada y pocas semanas después comunicó en sus redes sociales que el feto no se desarrolló.

Debido a esto tuvo que someterse a un procedimiento del que derivaron otros problemas y meses después publicó que tenía cáncer.

Actualmente está en remisión y siempre hizo énfasis en que tanto ella, como su pareja, querían convertirse en padres.

Finalmente, hace unas semanas salió a la luz la noticia de que está embarazada nuevamente.

La modelo tendrá una niña y ya reveló que se llamará “Mía”, en medio de sus publicaciones de Instagram.

Debido a sus antecedentes, la modelo se ha realizado diversos exámenes para saber si su hija está bien.

Asimismo, ha pasado por varias ecografías en las que ha confirmado que Mía se está desarrollando de la mejor manera y está sana.

Sin embargo, ahora una noticia ha preocupado a los seguidores de Loaiza.

Y es que durante los últimos días se había sentido un poco congestionada y con algunos síntomas de salud.

Por esta razón decidió hacerse una prueba para descartar tener COVID-19 y resultó positiva.

Por medio de sus historias de Instagram mostró el momento en el que se dio cuenta y se mostró tranquila al respecto.

Afirmó que “esto también pasará” y que espera recuperarse pronto del contagio.

No obstante, los comentarios no se detuvieron allí, pues muchos han criticado a la modelo por no vacunarse.

Ella ha afirmado en diferentes ocasiones que no se ha puesto ninguna dosis de la vacuna y que no lo hará en el futuro.

De la misma forma, aclaró que no vacunará a su hija cuando llegue al mundo y que no cree en la protección que ofrece.

Finalmente mencionó que en su familia son muchas las personas que no se han vacunado, y que al igual que ella se han contagiado.

Sin embargo, parece que esto no hará que cambie de opinión y está más que segura de que no se pondrá la vacuna.

Gracias a esto le han llovido críticas, y algunos incluso la han llamado “irresponsable” con ella y con las personas que la rodean.

Recordemos que…

La modelo dio mucho de qué hablar durante el año pasado en sus redes sociales.

Esto, por algunas de sus publicaciones sobre el paro nacional y la situación del país.

De hecho, recibió bastantes críticas y por ello pasó un tiempo con su cuenta en privado.

Asimismo, tuvo que eliminar diferentes publicaciones, pues estaba en riesgo de que le cerraran la cuenta.

A pesar de los comentarios y reclamos, la modelo no se disculpó, ni se retractó por ninguna de sus reprochables afirmaciones o publicaciones.

Debido a esto, aún hay varias personas que hacen comentarios negativos en cada una de sus fotos y videos.