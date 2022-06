Feid se burla del incidente de La Segura en su nueva canción

El vergonzoso acto que protagonizó Natalia Segura hace algunos años en una tienda de lujo, parece que la perseguirá por mucho tiempo más.

La joven acusó a la tienda de la marca Philip Plein de no dar una buena atención por parte de los trabajadores del local en el que se encontraba particularmente. Posteriormente, el vendedor de la tienda salió a dar su versión de los hechos, y que contrastaba totalmente con la historia contada por la influencer:

“Fue muy grosera con nosotros. Ella viene y nos dice que si no sabemos quién es, que es la ‘influencer’ número 1 en Colombia. Yo le dije que no eso no era derecho para que nos tratara así y desprestigiar a la tienda y a los empleados.”, dijo Andrés Marín, vendedor de la tienda que atendió a Natalia Segura

En medio del inconveniente, la mujer subió varias historias a su cuenta personal de Instagram contando la experiencia donde se ponía en el papel de víctima y les dijo a los 7 millones de seguidores que tiene, que no fueran nunca a ese local.

Este es el video de la ‘Instagrammer’ contando su versión del altercado:

Ahora Feid lo inmortalizó en una canción

El popular artista de reguetón con canciones como ‘Porfa’, ‘Monastery’ y ‘Friki’ junto a Karol G, de quien se ha rumoreado, se encuentra en una relación con Feid, decidió burlarse de lo sucedido con La Segura en su nueva canción ‘Ferxxo 100′.

“Mi amor, ¿el mal de amor cómo se cura? Me echaste como echaron de Philipp Plein a La Segura”, se puede escuchar al artista decir en una parte de su nuevo sencillo.

Como era de esperarse, al escuchar lo que Feid dijo en su verso, las redes sociales revivieron esto y se burlaron nuevamente de la creadora de contenido digital:

“Feid es una pecueca y que “me echaste como echaron de Philipp Plein a la Segura”, o “Jajaj Dizque me echaste como echaron de Philipp plein a la segura chimbada de Feid” eran algunos de los comentarios.

JAJAJAJA Feid echándole mierda a La Segura en la canción con lo de Philipp Plein. — Sebastián (@Imnotpolitician) June 3, 2022

La segura escuchando el nuevo tema del Feid: 💔👄💔 — La Pepo (@Bitch_imaclown) June 4, 2022

Esta es la canción de Feid donde se puede escuchar su verso y la referencia hecha al incidente de La Segura en una tienda de Philip Plein: