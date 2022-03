La Segura reveló cuánto costó la cirugía para extraerle los biopolímeros

Natalia Segura, mejor conocida en las redes sociales como La Segura, vivió un proceso muy duro en los últimos meses tanto de salud física como mental. La creadora de contenidos sufrió de uno dolores muy fuertes por los daños que le causaron los biopolímeros en su cuerpo.

Esta situación la mantuvo alejada de las redes sociales, y cuando aparecía rompía en llanto por todo lo que estaba pasando. Sin embargo, lo más duro ya pasó y se está recuperando muy bien tras ser sometida a una operación en la que un especialista retiró la peligrosa sustancia de sus glúteos.

Lamentablemente, La Segura se convirtió en una más de las miles de colombianas que sufrieron las terribles consecuencias que ocasionan los biololímeros en el cuerpo. Por lo tanto, la influencer ahora cuenta su testimonio para advertir a sus seguidoras a que jamás permitan que algo así les suceda.

La Segura contó el valor de su operación

A través de su cuenta en Instagram, donde suma 8.1 millones de seguidores, La Segura reveló cuánto gastó en la cirugía donde le retiraron los biopolímeros. Al ser consultada en una ronda de preguntas y respuestas a través del formato de las historias, la infuencer tocó el tema.

“Solamente la cirugía costó 30 millones, es una de las cirugías más costosas ya de ahí para allá cuenten lo que se gasta en medicamentos en todo lo demás y súper importante que compren la poliza de seguro”, contestó Natalia.

Además añadió que “la póliza de seguro es súper importante por si algo pasa. Ejemplo, yo compré la de Sura y para la segunda cirugía, hospitalización, etc no me tocó pagar nada más”.

La cuenta dedicada a la farándula colombiana @rastreandofamosos compartió las declaraciones de la famosa y los usuarios opinaron al respecto. “Uy no yo con esos 30 millones hago maravillas”, “¿por qué no mejor recomienda no operarse?” y “súper importante es quererse y no hacerse ninguna cirugía de este tipo”, son algunos de los comentarios que se leen en el post.

Natalia Segura junto a su madre, Natalia Mena. Foto: Instagram @la_segura

La famosa mostró cómo quedaron sus glúteos

Tras varias intervenciones y meses de hospitalizacion, la La Segura ya está mucho más recuperada. Hace unos días, apareció en sus redes sociales para mostrar cómo quedó su cuerpo tras todo lo que vivió y aprovechó para agradecer tanto cariño y apoyo de sus fans en los momentos difíciles.

“Y con ustedes... les presento al culito de gatico. Marica me veo muy chistosita, ay no”, partió diciendo entre risas La Segura al mostrar sus glúteos donde se ve que todavía tiene apósitos.

“Lo primero que les quiero decir es que la apariencia de mi culito aplastadito es lo que menos me importa, en realidad estoy cómoda con eso en el momento que lo que más me importa es la salud”, agregó la influencer.

Natalia contó parte del duro proceso que ha vivido estos meses, pues la primera vez que la operaron su herida se abrió, y meses más tarde sucedió de nuevo y mucha piel muerta se perdió.

Además de eso, contó ”me dió una bacteria, estuve hospitalizada, luego me volvieron a cerrar, luego se volvió a abrir la herida, no sé si porque la bacteria hizo que emanara demasiado líquido, demasiado drenaje, qué sé yo, y cuando hay humedad como que la cicatriz no cierra bien”.

En la misma línea, La Segura dijo que todavía su herida está abierta pero que esta vez no la cerrarán por puntos y que se va a demorar “por ahí de un mes a mes y medio” en terminar de cicatrizar.

“La cicatriz está bien gracias a Dios, tiene buen color, buena apariencia”, sentenció. Sobre los dolores crónicos que tenía confesó que “en realidad no se han quitado por completo. De hecho, mañana creo que me remiten a un nuevo médico, especialista del dolor para tratar ese tipo de dolores porque van y vienen, pero hacen parte de la recuperación”.