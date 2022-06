¿Cambió de opinión?: ‘Epa Colombia’ afirma ‘no tenerle miedo’ a una presidencia de Petro

La polémica ‘Epa Colombia’, es una figura que siempre da mucho de qué hablar, y esta vez ha resonado más su nombre gracias a lo que comparte y dice acerca de la coyuntura política que atraviesa Colombia en estos momentos.

Todo esto a vísperas de la segunda vuelta de elecciones para presidente de Colombia en el periodo 2022-2026. Y a pesar de que Daneidy Barrera se ha mostrado reacia a darle su voto a Gustavo Petro, candidato por el Pacto Histórico, parece que su indecisión la llevaría a darle su voto a él.

Después de que se dieron a conocer los resultados de la primera vuelta electoral donde se anunció que la contienda final sería entre Petro y Hernández para posicionarse como el primer mandatario de la nación, la influencer le contó a sus seguidores que ella tenía “miedo” ante una presidencia de Hernández.

“No sé por quién votar, tengo miedo… ¿'El cuchito’ (Rodolfo Hernández) o (Gustavo) Petro? A mí me da miedo que ‘el cuchito’ se muera. Donde el ‘cuchito’ se muera, ¿qué va a pasar con mi empresa?”, se cuestionó ‘Epa Colombia.

No le tiene miedo a Gustavo Petro si llegase a ganar la presidencia

Mientras salía de su apartamento en el conjunto residencial que vive, donde además es vecina de Yina Calderón, por medio de redes sociales le hizo saber a sus seguidores que sus vecinos en realidad si tienen miedo de una posible presidencia en manos de Petro, pero ella expresó una opinión algo inesperada:

“Vecinos: ¿Por quién van a votar, por Petro o por quién? ¿Le tienen miedo a Petro? jajaja. Mar...a, acá, todo el mundo en este conjunto le tiene re-miedo a Petro. A mí sí no me da miedo el man. La verdad, la verdad, a mí el cucho no me da miedo”.

Hay que resaltar el alcance tan grande que tienen las personalidades del internet cuando se trata de replicar opiniones, más cuando está en juego la decisión de voto de muchos compatriotas, que al igual que Epa, se encuentran indecisos frente a las únicas dos posibles opciones a la presidencia.

Este es el video donde se puede ver a Daneidy Barrera decir que los vecinos de su conjunto residencial tienen miedo de que Gustavo Petro sea presidente: