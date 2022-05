“Está loca, es más falsa que tu amiga”: La pelea de Epa Colombia y Yina Calderón continúa

La rivalidad de ambas creadoras de contenido salió a la luz pública gracias a que supuestamente Juliana, la hermana de Calderón había copiado el negocio de cuidado capilar que maneja ‘Epa Colombia’.

Comentarios e insultos han ido y venido entre ambas, incluso otros nombres de la farándula actual como Lina Tejeiro y Andrea Valdiri terminaron involucrados en sus discusiones. Y ahora se agrega una nueva página a este libro.

Las dos influenciadoras no han tenido filtro alguno para tratarse mal entre ellas, y han ventilado demasiadas situaciones que afectan a la otra, ya sean personales, profesionales y hasta económicos. Sin embargo, ambas se han mostrado apoyo y respaldo en situaciones bastante puntuales.

Por esta razón es que muchos de las opiniones sobre este pleito afirman que es únicamente estrategia publicitaria para que sus emprendimientos sigan prosperando.

Esto dijo Epa Colombia sobre su problema en contra de Yina Calderón

Durante su sesión de ‘Preguntas y Respuestas’ en la que aprovechó para dar una mala opinión sobre uno de los candidatos políticos y contestó otras preguntas ‘picantes’, fue consultada un par de veces por los problemas que habían surgido con Yina, y los ataques que ha recibido por parte de ella.

La primera pregunta que le hicieron fue que: “Si Yina va a tu casa a tocarte la puerta, en una publicación lo dijo, ¿qué haces?, a lo que ella respondió “Ay, yo no sé. Ustedes no han visto que Yina me trata mal, luego me defiende, luego me trata mal, luego me odia o dice que no me pasa y dice que me ama. Yina está loca, es más falsa que tu amiga.”

Para encender más la llama que de por sí ya existe, los usuarios de Instagram la cuestionaron por la insistencia de Calderón al mencionar a Daneidy Barrera, a lo que contestó: “Yina, ¿por qué no me superas, ‘mor’?”

Ella quiere es ponerse a pelear, en vez de decir – Vamos a vender, a generar empleo a ‘sacarla del estadio’ -. Pero no”, afirmó Daneidy.

Es casi seguro que Yina Calderón no se quedará callada ante estos señalamientos de Epa Colombia.

Este video muestra la respuesta de Epa Colombia sobre los ataques de Yina Calderón: