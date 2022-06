“Amber Heard se unirá a Rodolfo Hernández”: las ‘colombianadas’ por juicio de Johnny Depp

El jurado que llevaba el caso de difamación entre Amber Heard y Johnny Depp ha llegado a su decisión final. Después de seis duras semanas de escuchar el ir y venir de los actores, donde se sacaron absolutamente todos los trapitos al sol, audiencia tras audiencia, por fin tomó una postura con respecto al caso.

Esta situación despertó un interés mediático a nivel global, y el resultado final fue dado a favor del actor de la franquicia ‘Piratas del Caribe’ de Disney. Esta decisión fue informada al Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax.

Para dar un poco de contexto, el actor de 58 años presentó una demanda por el valor de 50 millones de dólares en contra de la actriz de ‘Aquaman’, acusándola de haberlo difamado, arruinando no solo su reputación sino su carrera y haciéndolo perder importantes papeles cinematográficos como su participación en la popular franquicia de Disney. Esto escaló incluso a que Depp tuviese que renunciar a su rol en la película ‘Animales Fantásticos’, donde previamente actuó en sus dos primeras entregas.

Amber Heard, de 36 años, publicó en el año 2018 una columna para el periódico ‘The Washington Post’, en la que se autodenominó como “una figura pública que representa la violencia doméstica”. Basado en este articulo escrito por ella, se le acusó de apropiarse del movimiento feminista como su bandera y escudo para su denuncia, acusando indirectamente a Depp de violencia domestica durante la relación.

A raíz del veredicto siendo a favor de Johnny Deep, las redes sociales han rociado con gasolina e incendiado la conversación sobre este tema, donde las burlas y los memes no han hecho falta, ni mucho menos el humor que tanto caracteriza a los colombianos.

Estas son las reacciones de los colombianos ante la determinación del jurado

Han sido varias las burlas y memes que este caso ha dado en todo el mundo, ya que muchos esperaban que el jurado fallara en favor de Johnny, y al enterarse que en efecto así fue, los colombianos no se quedaron atrás a la hora de aportar su granito de arena a la conversación, con comentarios como: “Amber Heard anuncia que se une a la campaña de Rodolfo Hernández”, “No entiendo cómo puede haber gente que crea que Amber Heard es un ícono feminista y que digan que no apoyarla es ser misógino”, o “Ella no nos representa, ni nadie que quiera abusar de poder bajo ninguna circunstancia lo haría.”, entre otros.

Estos son varios comentarios de algunos colombianos sobre este fallo:

En Colombia a Johnny Depp y a Amber Heard les hubieran dado casa por cárcel. — 𝑫𝑰𝑬𝑮𝑶 𝑪𝑬𝑩𝑶𝑳𝑳𝑨 ® (@CebollaDiego) June 1, 2022

Me informan que acaba de ganar Johnny Depp ese si es el presidente que nos merecíamos gracias Colombia — Boyacoman® (@boyacoman) June 1, 2022

🇺🇸 | Luego de perder su juicio contra Johnny Depp, Amber Heard viajaría a Colombia a sumarse a la campaña de Rodolfo Hernández para conquistar el voto feminazi. pic.twitter.com/So98rasV6g — Alerta News 24/7 (@AlertaNews24_7) June 1, 2022

Amber Heard anuncia que se une a la campaña de Rodolfo Hernández — Jack Baltimore (@JackDeLaConcha) June 1, 2022

Yo de Yoni le pongo unos pagadiario a la Amber para que me pague esa monda! — Lulu Lamar (@luludallasmulti) June 1, 2022

Amber Heard tiene un patrimonio de 8 millones de dólares, ahora -4 millones.

El ministerio de igualdad va a organizar un bingo para ayudar a amber. — Tipito Enojado (@tipitoenojado) June 1, 2022

Al menos a Johnny Depp no le va a tocar salir mañana a buscar el bulto de papa criolla más barato. — Álvaro Andrés (@MrCulebra) June 1, 2022