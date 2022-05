“Es una genio”: la hija de Andrea Valdiri ya le dijo ‘papá' a Felipe Saruma

La bebé de Andrea Valdiri y su esposo Felipe Saruma ha sido una bendición en la vida de la pareja, y ambos han podido disfrutar de la experiencia de ver a la pequeña crecer y demostrar los avances que vienen con el crecer de los niños.

Ya son varias las ocasiones en la Adhara ha demostrado cuan talentosa es ante sus padres y los seguidores de Valdiri, ya sea porque actúa llantos para causar ternura, o porque el ritmo de la música es de su total gozo. Pero en esta ocasión, Adhara no brilló por su talento para la música, sino porque como todo niño en crecimiento, ya empezó a pronunciar sus primeras palabras.

Ya dijo su primera palabra y ahora ha causado bastante ternura entre sus padres al haber podido pronunciar otra más.

Esto es algo que siempre causará emoción para sus padres , y las redes ha tildado a la bebé de genio, al saber que en este corto tiempo ya ha pronunciado dos palabras.

Muy orgullosos, volvieron a presumir este nuevo suceso en historias a traves de sus redes sociales donde se puede ver a la menor de tan solo un año de edad, decir otra palabra más.

La pequeña hija de Valdiri ya reconoció a Saruma como padre con esta palabra

Han sido varios los comentarios donde le han apoyado a Felipe Saruma a pesar de que el no es el papá biológico de la hija de su esposa, pero aún así ha recibido a Adhara como si fuera su propia hija.

“Pues es el papá, no la engendró, pero si la ha criado”; “se está demorando el payaso en salir a quejarse”; “padre no es el que engendra, es el que cría”, entre otros, felicitando a Felipe por sus manifestaciones de amor para con la pequeña.

En el video que circula por las redes sociales, se puede ver como se le muestra una foto familiar a la niña, y ella ni corta ni perezosa pronuncia la palabra ‘papá', en reconocimiento a verlo.

Esto generó mucha emoción y ternura en los comentarios de la publicación donde resaltan las cualidades de la pequeña.

“Ay qué hermosa que el señor la bendiga me provoca comerme la picos”, “Es que papá no es el que engendra, si no el que cuida y proteje, y están con ellos en cada paso que den, no solo es pasar plata y listo va mucho más allá de eso”, elogiaban.

Este es el video de la pequeña llamando ‘papá' a Felipe Saruma: