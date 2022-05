Se burlan de Daniel Arenas por besar el muñón de Daniella Álvarez con muchísimo amor

Cada pareja celebra su amor como le cante la gana, y Daniel Arenas besó el muñón de su novia, Daniella Álvarez, presentadora del “Desafío”, pero la gente es bastante maliciosa: ya están criticando al actor por tan “rara” muestra de amor.

De hecho, a los criticones les parece que la foto era innecesaria y que definitivamente da “escalofríos”, cuando es una muestra de amor de los más normal. Porque la gente le ve misterio a todo.

“La foto de Daniel Arenas me parece innecesaria, luego me acuerdo que la novia es Daniela y se me quita. Tengo serios conflictos con el manejo que le dio a su proceso”, “Por poco y Daniel Arenas sube foto haciendo el 68,5 con la hembrita”, “Lo de Daniel Arenas me tiene riéndome con culpa desde por la mañanita... eso que uno se ríe y dice ay no”, “Y la pregunta es ¿si se quieren tanto, qué necesidad de publicar fotos? El amor es íntimo, no un producto de consumo, señor Daniel Arenas”, le dijeron.

Lo de Daniel Arenas me tiene riéndome con culpa desde por la mañanita... eso que uno se ríe y dice ay no. — Camilo Jiménez Varón (@CJimenezVaron) May 25, 2022

Pero hay gente con más sentido común... y de la empatía

“¿Qué tiene de malo?”

“Debe ser por lo tengo una hermana en condición de discapacidad que no le encuentro el chiste a la publicación del tal Daniel Arenas. Porque es que de verdad que no tiene gracia reírse de que a una persona le falte una pierna”, dijo un tuitero reflexivamente sobre la situación. Ahora bien, la persona que trajo la foto a Twitter ya tuvo que eliminarla.

Esto, debido a todas las burlas que ha generado (como si fuera algo malo).

Uy no literal preferí borrar el post de lo que le puso Daniel Arenas a Daniela por su cumpleaños. Qué asco tener que leer a un poco de estupidos citando el tweet para deducir porquerias de él por besarle la pierna o burlarse y hacer comentarios sarcásticos. Tienen 11 años o qué. — nv (@_nvillegas) May 25, 2022

Pero Daniel está lejísimos de borrar la foto y mostró cómo han vivido, de manera muy romántica, el cumpleaños de Daniella.

Y también en Instagram, “la plataforma del amorts”, han mostrado que también se puede recibir mucho afecto de parte de terceros que no ven nada de malo en esta demostración de amor.