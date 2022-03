El tierno gesto del novio de Daniella Álvarez que sacó aplausos: la cargó a mitad de calle

Una vez más las atenciones de Daniel Arenas con Daniella Álvarez sacaron suspiros. El actor nacional cargó a su novia en plena calle en la celebración del Carnaval de Barranquilla, donde la presentadora de televisión se subió a una de las carrozas en la batalla de flores.

Es de recordar que la ex reina de belleza se lastimó su único pie y hasta que mejore estará unos días sin poder caminar. Así lo compartió con sus fans a través de sus redes sociales mostrando la imagen de la herida que se hizo en la planta del pie.

“Mis amores, de tanto caminar me hice esta llaga en mi único pie. Como no tengo sensibilidad, no me enteré sino hasta que vi las sábanas y el piso con sangre. El tema es que, por varios días, no podré caminar hasta que empiece a sanar”, escribió en la foto que compartió en sus historias en Instagram.

Más adelante en un post, Álvarez detalló un poco más su condición resaltando la importancia del apoyo que le brinda siempre su compañero de vida. Con una fotografía desde Ecuador, Daniella Álvarez reconoció que para ella es una “fortuna tener a un hombre que me carga sin cansarse y que feliz me lleva a pasear”. Además, agregó que “no importa la circunstancia, importa nuestra actitud. Te amo Daniel Arenas, seguiremos recorriendo el mundo juntos. Aquí en la mitad del mundo”.

Daniel Arenas y Daniella Álvarez protagonizan tierno momento

En las últimas horas, Daniel Arenas demostró nuevamente que es todo un caballero al cargar a su novia en pleno Carnaval de Barranquilla. Él estuvo al lado de su pareja durante toda su participación en el evento y se mostró muy atento a que siempre estuviera bien y tranquila.

De hecho, fue gracias a él y a un equipo de logística del Carnaval, Daniella Álvarez logró montarse en una de las carrozas en la batalla de flores. Y el tierno gesto que protagonizaron al cargarla en plena calle para sentarla en la silla de ruedas ha sido replicado en las redes sociales donde los usuarios lo felicitan.

La cuenta dedicada a la farándula colombiana @rastrenadofamosos compartió el material y de inmediato los internautas opinaron. “Todas merecemos un hombre así”, “ella es tan linda y él tan atento”, “mujer humilde, luchadora, ejemplo a seguir lección para muchas”, y “Daniel se ganó el cielo”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

La presentadora revela entre lágrimas por qué no estará en ‘Desafío

Cuando se trata de Daniella Álvarez ya sabemos cómo acabará el momento: entre aplausos y elogios. La modelo y presentadora apareció en el primer episodio de Desafío para explicar por qué no podrá formar parte de la nueva temporada.

Muy emocionada y entre lágrimas, la modelo contó las razones por las que Gabriela Tafur le sustituirá como conductora del reality. En este sentido, dio detalles de la nueva recuperación que debe afrontar y en la que necesita enfocarse.

“Antes no tenía esperanzas de poder mover (el pie derecho), de tener ningún tipo de movimiento por la fuerte lesión que tuve”, partió diciendo Daniella Álvarez.

Sin embargo... “El pie ha empezado a despertarse y me lleno de ese coraje para darle prioridad a mi salud y darle con toda a la recuperación de mi pie derecho. Con mucha nostalgia y emoción quiero despedirme de los televidentes”, expresó la mujer de 33 años.

En medio de sus palabras, también comentó sobre su participación en el programa y soltó: “Con ganas, con determinación, todo es posible. Solo Dios sabe lo difícil que fue este Desafío para mí, pero lo importante es que lo logré”.