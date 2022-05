‘Epa Colombia’ se hará lo mismo ‘que las Kardashian y la Yailin’

La creadora de contenido Daneidy Barrera, ha podido lograr obtener todo lo que ha querido gracias a las ganancias que ha dejado su línea de cuidado capilar ‘Keratinas Epa Colombia’.

La influencer que recientemente salió por la ventana de un taxi mientras este se encontraba en movimiento, regresó a las redes sociales para contarle a todos sus seguidores los planes que tiene a futuro, tanto laboral como físicamente.

Después de llevarse el galardón a ‘Mejor Influencer Empresaria’ en los Premios Influencer Ícono 2022, se ha sentido bastante segura para dar a conocer sus próximos proyectos y revelar en que gastará sus millonadas ahora.

Las cirugías que planea hacerse Epa Colombia

“Amiga, me estoy haciendo varios retoques, me arreglé las cejas, porque amor, a mí me dañaron las cejas, una vieja ahí del barrio, amor (...) Amiga, ceja ya hay. Me estoy transformando más el rostro, me voy a colocar colita con lo que se ponen las Kardashian y Yailin, también voy a empezar a ir al gimnasio”, dijo en la publicación que hizo.

Daneidy también aprovechó la oportunidad para dar algunos detalles sobre su relación con Karol Samantha, a quien recientemente le regaló un procedimiento estético. “Llevo con mi mona 4 meses, hoy le regalé unas flores. Amiga, si hablamos del amor yo soy la persona perfecta para decir que sí existe”, agregó.

Finalmente, Epa Colombia aseguró que tiene pensado tener su propia fundación, pues quiere seguir ayudando a muchas personas. Esta es una acción que no se puede negar ya que, en variadas ocasiones, se ha podido ver como la creadora de contenido digital saca de su bolsillo importantes cantidades de dinero para ayudar a quien ella crea necesario.

“Estoy feliz, quiero ayudar muchísimo este año a fundaciones, a personas que lo necesitan. Aunque yo voy a crear mi fundación, voy a comprar un lote grande. La estoy dando toda”, expresó.

Este es el video de Epa contando sobre sus planes a futuro: