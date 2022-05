El repugnante video donde Poncho Zuleta expresa su deseo por explotar jovencitas con fines sexuales

El acoso de Poncho Zuleta hacia Karen Lizarazo, como ya se ha visto, no ha sido lo peor que el cantante ha hecho con las mujeres. De hecho, considera que son cosas que se pueden comprar y vender.

Poncho Zuleta es un abusador. Lo que le hizo a Karen es acoso sexual, es un delito. Cómplices su equipo y todo el que primero la juzga a ella, el que ríe y da la espalda. Karen, gracias por denunciar y romper con la cadena de machos abusadores tan normalizada en nuestra cultura. — Madame Periné (@madameperine) May 21, 2022

En medio de las denuncias de varias celebridades y el revuelo que está causando el hecho de que la msima disquera (manejada por su nieto) culpe a la víctima, hay videos que muestran el pasado machista y hasta punible de Zuleta ante las mujeres.

Así, ha salido a la luz un video de 2020 donde él entrevistaba a un coterráneo de su departamento, un palabrero llamado Roberto “Putchipu” en la Guajira. Allí, este contaba cómo en el departamento (y siendo la trata de personas un crimen) se seguían vendiendo mujeres de la etnia wayuú por todos sus municipios.

A lo que Zuleta pregunta: “¿Y si yo quiero una ‘chinita’ (así las llaman) de 20, 22 como pa’ mí?”, indagaba.

El hombre le respondía que al ser conocido y apreciado, a la mujer se la dejaban “económica”, en 5 millones de pesos.

Zuleta preguntaba si era “señorita” (es decir, virgen).

Este afirma que sí y habla de también mujeres de la tribu wayuú que al ser vendidas deben tener conocimiento de las artes tradicionales. Al rato, Zuleta justifica que eso es una “charla con un paisano”.

Pero todo se pone peor

El cantante continúa con la entrevista. Le pregunta al tratante de personas si ellas “no deben tener pelo abajo”, recordando que este es un fetiche muy asociado a la pedofilia (el gusto por el genital femenino lampiño).

El interlocutor le responde, entonces, que hay mujeres que no se han “civilizado” y no se han depilado. Zuleta entonces dice que quiere una mujer lampiña. Y sigue, preguntando si tienen algún tipo de experiencia. El tratante dice que algunas no se mueven, pero el cantante dice: “Yo quiero que la mía no se mueva para yo enseñarla”

Acá puede ver el video:

Ustedes se asombran de lo de Poncho Zuleta?

recapitulemos:



"cuánto vale una chinita de 20 22 así, como pa´ mí?

Esa malparidez es de casa.pic.twitter.com/yAQ4FnPhW5 — Poder de Acción Social 😃🕊️ (@PoderAccionSoci) October 29, 2021

Todo termina cuando el cantante afirma que la quiere de una zona específica y dice que la quiere encerrada para que le haga oficios domésticos, lo atienda y con las mencionadas características.

Lo peor: la quiere “encerrada para que nadie se la lleve”.

Por supuesto, ante la viralización del video, solo hay gestos de repudio para un artista que ha mostrado lo peor del machismo colombiano y costeño y la violencia hacia las mujeres.

si.

hace unos meses fué viral pero aquí no se toman medidas de fondo respecto al problema... — Poder de Acción Social 😃🕊️ (@PoderAccionSoci) October 30, 2021

Sobre todo, en su ámbito más criminal: según cifras del Ministerio del Interior, desde 2013 a 2020 han existido 686 casos de trata de personas, pero en estas condiciones, serían muchas más las mujeres en este modelo criminal.

El país también se caracteriza por tener una problemática de explotación de niñas y mujeres debido al turismo sexual.

Y cómo no, según la Ley 985 de 2005, en su versión más actualizada, dice:

“El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Cosa que no ha pasado en una cultura donde se normaliza tratar a las mujeres como cosas y donde la justicia no funciona.

¿Porque qué pasó con esto? Nada

La Procuraduría General denunció al hermano de Zuleta, Fabio, por orquestar esa entrevista. Hasta Duque y el Procurador se pronunciaron. Hubo rechazo e indignación nacional.

Pero a este no le pasó nada.