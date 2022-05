Opinión: Critique a Egan por votar por “Fico”, pero no se burle de su accidente ni le desee lo peor

Hoy Egan Bernal anunció que votaría por Federico Gutiérrez, contrariando a muchos de sus seguidores. Y si bien contó el hecho de que mucho petrista lo atacara por ahí, también otros, haciendo un trabajo inteligentísimo, decidieron menoscabar su historia de vida y logros.

Lo que nos lleva a que cada cuatro años, desde que somos país, se repite la misma historia: la gente llega hasta matarse. Pasó en cada guerra civil en el siglo XIX. Y luego de los miles de muertos de la Guerra de los Mil Días, no aprendimos nada, porque por liberales y conservadores, (cuya única diferencia era ir a misa de cinco y otros a misa de ocho, como sabiamente decía García Márquez en Cien años de Soledad) hubo hasta masacres que dejan a Jack el Destripador como un aprendiz de biología de quinto de primaria.

Cosas espantosas que se volvieron a repetir, hasta llegar hasta hoy, porque en la pelea por el poder en Colombia no basta debatir sino masacrar hasta aplastar al otro.

Egan. Me parece bien que lo digas. Era obvio, pero siempre es mejor decir desde donde habla uno.

Ahora espero que sepas que cuando @FicoGutierrez fue alcalde le bajó 57% al presupuesto de Deportes y Recreación (INDER).

¡Saludos! Pronta recuperación — César Pachón (@CesarPachonAgro) May 18, 2022

Personalmente, no estoy de acuerdo con Egan. Me parece el típico deportista uribista que se vuelve así una vez que ha tenido éxito, olvidando que pedía ayuda para costearse todo y que el Estado no hace nada por colegas con mucho menos suerte que él o en contextos mucho más duros. Que los que han llegado a los Olímpicos han tenido que luchar con las uñas - o pregúntenle a María Isabel Urrutia, para comenzar- y luego el Estado dice que los apoya y ni las casas que dice que les va a dar les entrega.

A Egan se le olvida de paso también la sangrienta historia de Colombia más allá de la simplista propaganda oficial que ha decidido creer y también que en un país desigual, él es la excepción, y no la regla.

Admiro lo que ha hecho, pero menos mal nunca fue de mis simpatías. Ahora bien, hay gente que ha ido mucho más lejos. Y eso nos lleva a lo mismo: podemos estar en desacuerdo e incluso decepcionarnos del deportista como opinador político (y sí que ha habido un amplio repertorio de decepciones, como Mariana Pajón al lado de Popeye o Nairo al lado de Uribe, para comenzar), pero lo que le ha hecho mucha gente a Egan va más allá de decirle “facho”.

Han hecho precisamente lo que los creadores de contenido más famosos de la izquierda, probablemente, lo impulsaron a hacer: dar el mensaje contrario.

¿Qué necesidad?

Muchos se han burlado de Egan por su accidente y le desean lo peor. Le dicen que no se terminó de curar la cabeza o quedó “demente y estúpido” por el golpe. Lo dicen seguramente las personas que ni se pueden levantar de la cama para hacer una sentadilla en la mañana, cuando este hombre quedó literalmente hecho en pedazos y aún así volvió a agarrar carretera.

Con lo de @Eganbernal lo que queda demostrado es que uno de verdad tiene que cuidarse mucho de los accidentes, puede quedar pendejo por un mal golpe en la cabeza. — Iracundo ®💦💦🌎 (@Iracundo_2022) May 18, 2022

A muchos de nosotros se nos atora una espina de pescado y no volvemos a acercarnos al mar, Egan lo primero que quiso hacer fue agarrar vía. Eso muestra un temple de acero que ya muchos quisiéramos tener en esta vida.

Y sí, los logros deportivos, en un contexto como el nuestro, son una verdadera hazaña, cuando hay deportistas, cientos de ellos, que no logran llegar más allá en las condiciones que el Estado ha impuesto (y de la línea que precisamente Egan Bernal apoya).

Por eso fue una enorme estupidez que los petristas más conocidos comenzaran a minimizar lo que ha conseguido: gracias, muchachos por darle publicidad gratis a Federico Gutiérrez. Gracias por no acercar ni informar a Egan. Gracias por tratarlo con tanta violencia. Gracias por no tomarse el trabajo (o bueno, Egan tampoco se lo tomó) de informarlo con paciencia y cariño, hasta haciéndolo reír.

Y gracias por repetir con él la violencia política que ha tenido a este país en un eterno desangradero. Realmente, qué necesidad.